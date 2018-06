Policisty zalarmoval telefonát, že na Klatovské třídě v Plzni je Asiat s useknutou rukou. Tu měl u sebe v igelitovém sáčku. „Policisté muži poskytli první pomoc a zavolali záchranáře,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

„Šlo o relativně čistý řez, ruka nebyla roztrhaná,“ uvedl mluvčí záchranářů Martin Brejcha. Zraněného převezli na emergency plzeňské fakultní nemocnice a odtud vrtulníkem do Prahy na specializované pracoviště.

Na internetu se mezi tím vyrojily spekulace, že mohlo jít o vyřizování účtů uvnitř asijské komunity. Jenže vysvětlení je, zdá se, mnohem prostší. „Prozatím vše nasvědčuje tomu, že cizinec odstraňoval závadu na balicím stroji, kdy došlo k úrazu jeho ruky,“ uvedla Fialová.

Případ si převzali kriminalisté. „ Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a dále budou prověřovat všechny okolnosti případu,“ dodala Fialová.

Kde se zranil?

K úrazu mělo dojít v průmyslovém areálu na okraji Blovic na jižním Plzeňsku. „Dřív se tady vyráběla okna, ale teď nevím. Občas se tu ale pohybují Vietnamci,“ řekl jeden z místních. Firma, která v areálu dříve sídlila, skončila v insolvenci. Objekt patří společnosti, která podniká v pronajímání nemovitostí.

Jak to, že nevykrvácel?



Zraněný jel z Blovic do Plzně jako spolujezdec v BMW. „Podle staré moudrosti co teče, to ucpi, si celou dobu stlačoval dlaní pahýl ruky, to je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak krvácení zastavit,“ popsal Brejcha. Na specializované pracoviště zraněného převáželi, protože díky vcelku čistému oddělení ruky byla šance na její „přišití“ zpět.

Je šance na přišití?

Při tak závažném úrazu, jako je amputace ruky, platí, že čím mladší je postižený, tím lépe se případné »znovupřišití « ruky lépe zhojí. „V případě amputace ruky v důsledku úrazu, jsou replantace velmi náročné a musí na nich spolupracovat například lékař z traumatologie, anesteziolog, cévní chirurg a další," vysvětluje lékař specialista na chirurgii ruky, který si přál zůstat v anonymitě a dodává: „Cévy se sešívají pod mikroskopem, samotná operace trvá i více než deset hodin.“

Zmatky s převozem

Původně byli záchranáři voláni do Blovic k Asiatovi s řezným poraněním ruky. „Během cesty linka 112 zrušila výjezd, jelikož na místě prý již nikdo není a zraněný je vezen na ošetření někým jiným,“ popsal Brejcha. O pár desítek minut pak volali záchranáře k muži s amputovanou rukou plzeňští policisté.

