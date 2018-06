Klesající tendenci čapí populace zaznamenávají zvířecí záchranáři již několik let. „Krajina se změnila a to čápům nepřeje. Průmyslové haly a zástavby vytlačují remízky, pastviny, tůně. To pro čápy znamená nedostatek potravy, ubývá jich. Na hnízdech jsou tak jedno, dvě mláďata. Tři či čtyři už vidíme výjimečně,“ vysvětlil plzeňský zvířecí záchranář Karel Makoň.

Kroužkování využili záchranáři i podstrčení čtyř čapích „kukaček“, sirotků z Domažlicka, do cizích hnízd. „Mláďata byla sundaná z hnízda v Novém Kramolíně, samec tam uhynul pod dráty elektrického vedení,“ řekl Makoň s tím, že pouze jeden z rodičů péči o čápata nezvládne a ta by uhynula.

Čapí sirotci tak našli nové rodiny v Boru u Tachova, Starém Sedlišti, Chodové Plané a Bělé nad Radbuzou. Plzeňští zvířecí záchranáři mají s čapí adopcí z minulosti bohaté zkušenosti. Z několika desítek již podstrčených čápat do cizích hnízd se jich jen minimum neujalo, o drtivou většinu se adoptivní rodiče dobře postarali.

VIDEO: Čerstvě vylíhnutá čápata.