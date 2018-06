Vše důležité na jednom místě, to nabízí nový web TUTA Plzeň. Zájemci tady najdou užitečná data z dopravy, zdravotnictví, životního prostředí nebo úřadu či financí.

Web je rozdělený do dvou částí. Atraktivní bude pro návštěvníky zejména ta část stránek, která se věnuje aktuálnímu dění ve městě. „Lidé mohou například zjistit, kolik je aktuálně volných míst v parkovacích domech, informace o uzavírkách, čekací době na úřadech, parkovacích zónách v Plzni či o odstávkách vody či teplovodu,“ uvedl Tomáš Benedikt ze Správy informačních technologií.

Možné je nahlédnout i do statistik aplikace PlzniTo, pomocí které lze hlásit různé závady ve veřejném prostoru. „Je zde například vidět, jak dlouho trvá řešení jednotlivých požadavků a také kolik případů je v současné době v řešení. K dispozici je i vizualizace intenzity dopravy. Tedy jak se mění dopravní situace v různých částech Plzně hodinu po hodině,“ řekl Benedikt.

Vývojáři momentálně pracují na tom, aby se na webu objevily informace o aktuálním pohybu vozů MHD, včetně zpoždění jednotlivých spojů. „Stejně tak bychom chtěli doplnit přesnou mapu čistoty ovzduší v Plzni,“ dodal Benedikt.

V druhé části pak najdou lidé objektivně měřitelné údaje osmi oblastí – doprava, sociální prostředí, životní prostředí, podnikatelské prostředí, úřad a finance, územní rozvoj, obyvatelstvo a zdravotnictví. „V grafu pak lze sledovat srovnání Plzně s ostatními krajskými městy. Dohromady se jedná o více jak 60 srovnávacích indexů, přičemž Plzeň se aktuálně nachází na velmi dobré pozici, a to na druhé příčce, hned za Prahou,“ doplnil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

„Portál TUTA Plzeň poskytuje cenný pohled do mnoha oblastí. I ostatní města shromažďují data, nicméně takto ucelený a dlouhodobý přehled, ke kterému by se mohla dostat veřejnost, máme pouze my,“ dodal technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Web je dostupný ZDE na adrese , většina jeho obsahu je přizpůsobena i pro zobrazení na mobilních zařízeních.

