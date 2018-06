Nechutný zážitek měli cestující v jedné z plzeňských tramvají. Jízdu jim „zpříjemnil“ silně zapáchající opilec (41). Ten se nakonec i vyzvracel pod sedadlo, a to přímo před zraky strážníků, kteří do vozu nastoupili. Opilec jim měl co vysvětlovat, tramvaj zamířila k očistě do depa.

Když strážníci nastoupili v centru Plzně do jedné z tramvají, hned jim bylo jasné, že něco není v pořádku. Do nosu je udeřil silný zápach a v zápětí i viděli, co je jeho zdrojem.

„Silně znečištěný a zapáchající muž v tu chvíli zvracel pod sedadlo,“ popsala mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Opilce strážníci dobře znali, byl to cizinec, se kterým už v minulosti měli několikrát co do činění.

„Hlídce řekl, že vypil moc alkoholu a slíbil, že půjde dál pěšky,“ dodala Pužmanová s tím, že záležitost se strážníky cizinec odmítl na místě řešit. Bude se jí tak zabývat přestupková komise. Znečištěná tramvaj zamířila k očistě do depa.

