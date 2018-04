Vylákat učitele do dílen a zapíchnout mu do krku šroubovák! Tělo pak naložit do kufru jeho auta, které chtěli využít pro útěk z »pasťáku«. Takový byl plán tří mladých delikventů (16 až 17) z výchovného výchovného zařízení Medvědí Kámen u Rybníka na Domažlicku. Vražednému útoku učitel zabránil, kluci přesto utekli. Ne však daleko. Nyní stojí za pokus vraždy před Krajským soudem v Plzni a hrozí jim až 9 let vězení.

Drama se odehrálo loni v září ve výchovném zařízení Medvědí Kámen. Tam pobývají výchovně nezvladatelní mladíci, kteří se tu navíc léčí i ze závislosti na drogách. Trojice kluků tady chtěla zavraždit vychovatele Slávka P. Když osudný den nastupoval do práce, netušil, že může být jeho poslední.

Šroubovákem do krku

Podle informací Blesku kluci nejdříve chtěli Slávka P. vylákat do dílny, kde mu hodlali zabodnout šroubovák do krku. Tělo pak chtěli naložit do kufru jeho auta a z ústavu zmizet. Mrtvolu vychovatele chtěli cestou hodit do rybníka.

Pro svůj hrůzný plán hodlali získat i ostatní chovance. Jeden z nich ale oběť varoval. „Naštěstí vychovatel svým jednáním jejich úsilí zmařil a k plánovanému útoku na jeho osobu nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.

Utekli do lesů

Přestože mladým delikventům plán nevyšel, svého útěku se nehodlali vzdát. Snažili se učiteli aspoň ukrást jeho auto, ale když rozbili boční okénko a ozval se alarm, zhatil se i tento úmysl. Trojice se proto vydala z ústavu úprkem po svých. Přes les se dostali do asi dvou kilometrů vzdálené obce Rybník. Tady ukradli jízdní kola a pak se vloupali do rekreačního zařízení, kde jejich útěk skončil. Zadrželi je policisté.

Jen legrace?

Dva mladíci měli po zadržení tvrdit, že plánování vraždy vychovatele byla jen legrace. Třetí z nich ale měl přiznat, že vraždu opravdu plánovali.

Šokující je, že mladé »pásky« závislé na drogách hlídá v budově na lesní samotě Medvědí Kámen v noci jen jeden vychovatel a je to prý v pořádku. „V uvedené dny nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednalo o jakkoli nestandardní situaci, kdy by mělo být personální zajištění posíleno, obzvlášť v případě, kdy byla kapacita zařízení naplněna pouze z poloviny. Vzhledem k této situaci bylo personální pokrytí vyhodnocenou jako adekvátní,“ uvedlo tehdy na dotaz Blesku ministerstvo školství, pod které zařízení Medvědí Kámen spadá.

Z chovanců mají strach

„Všichni bychom byli rádi, kdyby se lidé dozvěděli, co se tady děje. Ale nemohu nic říci, jsou to nezletilí,“ řekla vedoucí zařízení, když byl Blesk osobně v zařízení Medvědí Kámen.

O incidentu v pasťáku nechtěli mluvit ani ostatní chovanci. „My nic nevíme. Dívali jsme se na televizi. Když nás ráno vzbudili, kluci byli pryč,“ utrousil tehdy jeden z mladíků.

Místní lidé z nedaleké obce Rybník mají z pasťáku ve svém sousedství strach. „Už nám tady vykradli krám a místním ukradli kola. Také nám sprejem počmárali čekárnu. Než tady bylo tohle zařízení, byli jsme klidná obec. To už je dávno pryč. Lidé se teď bojí tím směrem chodit na houby do lesa,“ uvedl starosta Rybníka Miroslav Kadlec.

Medvědí Kámen je odloučené zařízení Výchovného ústavu v Hostouni na Domažlicku. Má kapacitu šestnáct míst a jsou zde umístěni kluci mezi šestnácti a devatenácti lety, kteří jsou závislí na drogách a mají velké problémy se svým chováním. Skončili tady na základě rozhodnutí soudů, které jim nařídily ústavní výchovu. Zařízení funguje jako terapeutická jednotka a chovanci zde pobývají šest měsíců. Za tu dobu se učí abstinovat a pracovat. Pěstují třeba zeleninu a chovají hospodářská zvířata.