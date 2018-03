Za znásilnění dcer (tehdy 6 a 8) své družky se u Krajského soudu v Plzni zpovídá Vlastimil A. (27) ze severních Čech. Hrozí mu až 12 let vězení.

Vše mělo začít už před deseti lety a skončit loni, kdy údajně zneužívaná děvčata a jejich matka vše nahlásily policii. Starší z dívek začal muž podle obžaloby znásilňovat, když jí bylo osm let a mladší v jejich šesti letech.

„Starší zneužíval análně. Dívka se mu snažila vysmeknout a plakala, že jí to bolí,“ řekl státní zástupce Martin Rykl. „Mladší dívku osahával a to i přesto, že ho odstrkovala a říkala mu, ať to nedělá,“ dodal Rykl.

Prý se mu mstí

„Nic jsem neprovedl. Holky i družka se mě mstí a chtějí se mě zbavit. Děti jsem držel zkrátka a ženě jsem byl nevěrný,“ vypovídal u soudu Vlastimil A.

Dívkám podle svých slov bránil ve styku s jejich otcem a strýcem. „U nich na Kladně měly volnost, chodily na diskotéky a také tam byly drogy. Nechtěl jsem, aby je holky braly. Měl jsem o ně starost, tu starší jsem vychovával od jejích osmi let a mladší od šesti let. Byly jako mé dcery. A oni se mi teď mstí,“ hájil se Vlastimil A.

Ten, když mu bylo sedmnáct let, začal žít s Dagmar V., která už měla čtyři své děti. Během společného soužití si s ní pořídil dalších pět dětí. Celkem tak měli devět dětí. Rodině se často stěhovala po pronájmech, nikde dlouho nevydržela. Žila tak třeba na Žatecku, v Abertamech na Litvínovsku či v Mostě.

Sociální dávky 32 tisíc

Rodina žila ze sociálních dávek. „Měsíčně jsme měli 32 tisíc korun. Partnerka byla pořád na mateřské a já šel občas na brigádu. Holky neměly vlastní postele, ty měly až v Mostě, jinak spaly na matracích rozložených na zemi. Lezli po nich šváby a štípaly je štěnice,“ uvedl Vlastimil A.

Popsal i běžný den rodiny. „Ráno jsme vstali, uvařili si kávu, poslali děti do školy, pak přišli na návštěvu příbuzní. Povídali jsme si a popíjeli tak do čtvrt na jedenáct večer, než odešli domů,“ řekl Vlastimil A.

Intimní shoda

U soudu také tvrdil, že s družkou si v intimním životě rozuměli. „Sex jsme měli třikrát do týdne. Já měl ale ještě milenku. Tu jsem vyhledával proto, že jsem k Dagmar V. necítil lásku a já někde hledal cit,“ dodal Vlastimil A. Soud také vyslechl obě dívky, ale bez přítomnosti Vlastimila a veřejnosti. Jednání bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

