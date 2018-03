Býk

Připravte se na to, že u vás zazvoní nečekaná návštěva. Vaši příbuzní se dostali do potíží a zasypou vás prosbami o pomoc. Pořádně si rozmyslete, co učiníte, ale v žádném případě je nesmíte nechat na holičkách. Uran vše vidí, pomůže vám najít řešení.