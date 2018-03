Místo bylo dříve oblíbeným výletním cílem Plzeňanů, v současné době ale chátrá. „Naším cílem je nabídnout Plzeňanům Chlum jako prostor aktivní i pasivní relaxace. Pokud by koupě vyšla, museli bychom investovat do opravy stavby i jejího nejbližšího okolí,“ uvedl starosta čtvrtého městského obvodu Michal Chalupný.

Návrh odkoupit rozhlednu vzešel z jednání obvodu s majiteli objektu. „Majitelé dodali znalecký odhad, tím se nyní zabýváme,“ řekl Chalupný s tím, že cena stavby, která stojí na městských pozemcích, by se měla pohybovat v jednotkách milionů korun.

Pokud by obvod Chlum koupil, přišla na řadu rekonstrukce věže, obnovení restaurace a propojení místa se sítí cyklostezek. „Nová cyklostezka má vzniknout v místě současné železniční trati poté, co se vlakům otevře Ejpovický železniční tunel,“ dodal Chalupný s tím, že místo by se mohlo stát významnou součástí výletní oblasti kolem Berounky.

Rozhledna na Chlumu byla vybudována ve 20. letech minulého století. Nyní ji v sezóně provozuje Klub českých turistů. Vyhlídkový ochoz je ve výšce téměř 22 metrů a lze z něj za dobré viditelnosti spatřit vrcholky Šumavy a Českého lesa.

