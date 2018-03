Rodině se v České republice líbí, snaží se naučit řeč a zvyknout si na nové prostředí. „Rádi by našli místo, kde mohou v klidu pracovat a žít. Pro místo trvalého pobytu si vybrali Plzeň,“ přiblížil radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf.

Žádost o získání nájemního bytu za rodinu poslaly spolek Hejmo Plzeň a Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Otec rodiny, jenž bojoval proti Islámskému státu, by se do budoucna rád živil překladatelstvím.

Radní jim schválili nájem bytu o velikosti 2+1 v centru města. „Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 6 až 11 měsíců, vždy však do 30. září nebo 31. března kalendářního roku. Výše nájemného je 82,10 korun za metr čtvereční a měsíc,“ uvedl Šlouf. Nájem bude možné obnovit vždy na dalšího půl roku.

Plzeň už podobným způsobem poskytla loni nájemní bydlení dvěma křesťanským uprchlickým příbuzenským rodinám z Iráku. „Rodiny získaly do nájmu dva byty v Nerudově ulici. Jsou zde spokojené, většina členů pracuje, či chodí do školy,“ doplnil David Šlouf. Byt do nájmu získala loni od města i rodina uprchlíků z Ukrajiny.

