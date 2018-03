Nožem dvakrát bodla a jednou řízla partnera Milana M. (54), který jí bil. Magdalenu C. (40) teď za ublížení na zdraví poslal Krajský soud v Plzni na čtyři roky do vězení. Trest se jí zdá ale vysoký. Chce nižší. Přitom za pokus o vraždu jí hrozilo až 18 let vězení.

Krvavé drama se odehrálo loni v létě v pokoji ubytovny Dukla v Chodově na Sokolovsku. Milan M. a Magdalena C. se pohádali poté, co si oba přihnuli alkoholu. „Partner Magdalenu napadl. Kopal ji a bil do obličeje. Když už neútočil, ležel na posteli a byl k ní částečně otočený zády, vzala Magdalena C. nůž dlouhý 24 cm a partnera dvakrát bodla do zad a jednou řízla do paže,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias.

„Jednu bodnou ránu dlouhou tři centimetry měl poškozený vpravo na zádech při páteři zhruba ve výši pátého hrudního obratle a druhou, také tři centimetry dlouhou, měl vpravo na zádech při vnitřní straně lopatky. Na pravém rameni pak utrpěl řeznou ránu o délce osm centimetrů,“ dodal Kubias.

Po krvavém útoku muž z pokoje utekl. „Přiběhl k sousedům, kde mu byla přivolána záchranná zdravotnická služba a poskytnuta první pomoc,“ řekla policejní mluvčí Zdeňka Papežová. Lékaři mu sešili obě dvě bodné a jednu řeznou ránu a po dvou dnech pobytu v nemocnici Milana M. propustili do domácího ošetřování.

Mírný trest je pro ni vysoký

Kriminalisté Magdalenu C. krátce nato zadrželi a obvinili ji z pokusu o vraždu. „Mlátil mě, týral, zamykal mě v pokoji. Bála jsem se ho,“ řekla Magdalena C. „Já ji nebil. Tehdy jsem jí dal pouze jednu ránu,“ bagatelizoval svůj útok osudný den u soudu Milan M.

Magdaleně C. původně hrozilo za pokus vraždy až 18 let vězení. Soud ale věc překvalifikoval a žena dostala jen čtyři roky za ublížení na zdraví, kde je sazba až 10 let. Velmi mírný trest se ale Magdaleně C. nelíbil a na místě se odvolala. Rozsudek tak není pravomocný a jejím případem se bude zabývat Vrchní soud v Praze.