Denisa M. trpí duševní poruchou. „Jde o smíšenou poruchu osobnosti. Ta se u ní projevuje zvýšenou agresivitou,“ uvedl psychiatr Václav Fait.

Soudní psycholožka Karolína Malá uvedla, že Denisa M. má IQ 60 a její intelekt je podprůměrný až u hranice mentální retardace. „Má špatné ovládací schopnosti. Při stresu a nervozitě se u ní projevuje agresivita, které směřuje na lidi v jejím okolí. S touto povahovou výbavou paní není vhodnou pěstounkou,“ uvedla Malá.

Dodala, že praxe sociálně-právní péče je taková, že se děti, které nemohou být s rodiči, snaží umisťovat k příbuzným. U těch se ale nemusí zkoumat jejich psychický stav. „Inteligenční podprůměr ale pro výchovu dětí stačí,“ řekla Malá.

Místo narozenin smrt

U soudu dnes také vypovídali matka mrtvé holčičky Miroslava O. „Holčičky jsem chodila denně navštěvovat. Pracovala jsem totiž v Rokycanech a bydlela na ubytovně. Čtrnáct dní před smrtí Jany mi Denisa zakázala k nim chodit do bytu a holky jsem mohla vidět jen venku,“ řekla Miroslava O.

Osudný den, kdy Jana skončila s krvácením do mozku v nemocnici, měla holčička narozeniny. „Chtěla jsem jí popřát. Zatelefonovala jsem bratrovi Janu M. Řekl mi, že dcera je v nemocnici. Už dříve jsem si všimla, že Jana špatně kouše. Upozornila jsem na to bratra, ale on mi řekl, že je to dobrý,“ dodala Miroslava O.

„Doma všechno dělal bratr. Staral se o holčičky, vařil, uklízel. Denisa na něj jen křičela, komandovala ho a seděla u Facebooku,“ řekla Miroslava O.

O týrání prý nevěděl

Manžel Denisy M. u soudu tvrdil, že o týrání nevěděl, připustil ale podivné chování své ženy k dětem. „Viděl jsem Denisu, jak Janě zmáčkla prsty hlavičku, když ji krmila. Také jsem zažil, jak Denisa kousla při koupání Janičku do ruky. Na jejím hrudníčku jsem viděl také dvě modřiny. Denise jsem řekl, že tohle přece normální člověk nedělá, a když v tom bude pokračovat, tak se s ní rozvedu,“ řekl Jan M.

Osudný den byl v práci. „Volali mi, ať přijedu domů. Byli tam už policisté a manželka nám říkala, že Janičce zaskočil chleba. Sanitka malou odvezla a my za ní jeli do nemocnice. Denisa se mi svěřila, že dala malé páskem čtyři velké rány do hlavy, ale ne přezkou. Tu držela v ruce,“ řekl Jan M. Dodal, že Denisu M. její otec týral. „Pět let ji táta mlátil páskem a popelníkem jí jednou vyrazil zuby,“ dodal Jan M.

Denisu přišli k soudu podpořit její příbuzní. „Kde byl celé tři měsíce, co byla malá holčička týraná. Musel o tom vědět,“ rozčilovala se teta Denisy Iveta M., která ji vychovávala. Stejně mluvil i Denisin bratr Kevin.

Páskem do hlavy

Holčičky Janu (†2) a Denisu (1) získali Denisa a Jan M. do pěstounské péče loni v červnu. Vlastní otec dětí byl omezený ve svéprávnosti a matka Miroslava O. neměla pro péči o dcerky podmínky. Denisa M. mlátila Janičku loni od srpna do října, když odmítala jíst. Nejdříve jí zlomila čelist a zhruba za měsíc Denisa M. udeřila Janičku třikrát páskem do hlavy. Dítě zemřelo za několik dní v nemocnici na krvácení do mozku.