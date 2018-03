Otřesným případem týrání dvouleté Janičky se začal zabývat Krajský soud v Plzni. Denisa M. (28) ji podle obžaloby měla tak krutě týrat, že dívenka zemřela. Přitom šlo o její tetu, která měla holčičku svěřenou do péče. Za smrt dítěte jí teď hrozí až šestnáct let vězení.

Janičku teta mlátila, když dítě odmítlo jíst. „Udeřila ji do tváře, až dítě upadlo na zem. Při tom jí zlomila čelist. Holčička tak měla velké bolesti a nemohla jíst,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

Utrpení holčičky tím ale nekončilo. „O pár dní později dívka plakala a odmítala jíst. Obžalovaná si vzala pásek a dívku udeřila třikrát do hlavy. Těžce jí zranila. Dítě zemřelo za několik dní v nemocnici na krvácení do mozku,“ dodal Rykl.

délka: 00:11 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Teta pěstounka měla utýrat holčičku (+2). Zbyněk Schnapka

Rozčílilo jí, že nedostala dávky

Denisa M. přiznala, že neteř Janu bila a kousala do tváře. Odmítla ale, že by za její smrt mohla. „V papírech měla, že špatně jí a strava se jí musí mixovat. První měsíc jsem se k ní chovala slušně. Mixovala jsem jí jídlo a ona jedla. Pak jsem se pohádala s její matkou. Nevyřídila všechny potřebné papíry k pěstounství a my neměli žádné dávky,“ vypověděla Denisa M.

Její manžel Jan M. měl »na krku« několik exekucí, byl v insolvenci. Denisa M. měla také jednu exekuci, neměli tak peněz nazbyt. „S manželem jsme se hádali. Rozbil se mi mixér, a to mě nas*alo. Jana nechtěla jíst, protože neměla rozmixované jídlo, tak jsem jí nafackovala a kousla do tváře. Netušila jsem, že jsem jí zlomila čelist,“ uvedla.

Nesnědla soustu, dostala páskem

Trápení holčičky ale neskončilo. Osudný den jí pěstounka opět zmlátila. „Seděla jsem v obýváku a byla na Facebooku. Když se Jana probudila, dala jsem jí chleba se sýrem. Fňukala, když to jedla. Vzala jsem pásek. Ona otevřela pusu a já viděla, že má na patře ještě sousto. To mě nas*alo. Tak jsem jí několikrát uhodila páskem do hlavy. Plakala, pak začala omdlévat. Strčila jsem jí do vany, kde byla voda a další vodu jsem na ní stříkala. Neprobrala se,“ říkala Denisa M. Běžela k sousedce, odkud se zavolala záchranka. S dítětem v náručí pak čekala na lavičce pořed domem, než přijela sanitka.

Janička se sestrou byly v dětském centru



Zemřelá holčička byla v rodině příbuzných od července 2017. Stejně tak i její půlroční sestřička Denisa. O dívenky se staral strýc Jan M. (35), bratr jejich matky, s manželkou Denisou M. (28). „Před tím byly děti umístěny v dětském centru ve Strakonicích a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči v Praze,“ uvedla mluvčí rokycanské radnice Aneta Benešová.

Vlastní otec dětí byl omezený ve svéprávnosti a matka neměla pro péči o dcerky podmínky. O děti ale projevil zájem matčin bratr se ženou. Byly jim svěřeny do péče rozhodnutím okresních soudů v Písku a v Příbrami loni v červnu. Ve stejné době se rodina přestěhovala do Rokycan. V té době už u sebe měli mladší holčičku.

Sociálka nenašla problém

„Sociální šetření pracovnice rokycanského úřadu provedla 11. července. Nebyly shledány žádné nedostatky. Hned 14. července pak převzali manželé ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc starší holčičku,“ popsala Benešová. Následně proběhlo další šetření sociálky v rodině, opět bylo vše v pořádku. Rodina měla zařízený byt, věci pro děti a zajištěného pediatra.

Strýc s tetou a holčičkami pak ještě několikrát navštívili sociální odbor. Pokaždé tvrdili, že nemají žádné problémy, chtěli většinou poradit ohledně čerpání dávek. „Rodina působila zcela běžným dojmem. Sociální a zdravotní odbor nezaznamenal žádná oznámení o špatné péči či podezření na týrání ani ze strany veřejnosti ani ze strany odborníků,“ dodala Benešová s tím, že ihned po oznámení od policie byla mladší holčička soudem svěřená na přechodnou dobu do péče prověřené pěstounce.