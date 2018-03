„Je to naprostý unikát. Horní válec je roznětový díl a dole se přírubou připevnila jaderná část. Váží asi 80 kilo,“ popsal minu Václav Vítovec, zakladatel Nadace Železná opona, která Atom muzeum už pět let provozuje.

Měla se využívat na takzvané jaderné podzemní stavitelství. Min byly vyrobeny stovky na východní i západní straně. Zakopané byly 200 metrů pod zemí na přechodech podél tzv. železné opony a byly řízeny radiově na dálku. Pokud by se pohnula vojska z jedné nebo z druhé strany, tak by byla odpálena. Pod zemí by se tak vytvořila jeskyně o průměru až 300 metrů, která by se propadla a vznikl by velký kráter, hluboký až 50 metrů, a žádná technika by neprojela.

V muzeu je vystavené celé zařízení kromě jaderné části. „Dával se tam zřejmě obohacený uran a byl to typ zbraně, jež byla použitá na Hirošimu,“ uvedl Vítovec. Novinkou v muzeu je i nedávno odtajněný rozkaz s podpisem amerického majora na svržení atomové pumy na Hirošimu, obrázky a zvon z kostela v Sarově, střediska sovětského jaderného výzkumu.

V ČR byly ještě dva, dnes už zlikvidované, sklady jaderné munice - v Bělé pod Bezdězem a v Červeném Újezdě. „Míšov je jediný, který v Evropě přežil,“ řekl Vítovec, který se ho po celou dobu snaží získat do majetku od ministerstva obrany.

Muzeum se letos otevře 31. března, opět každou sobotu od 13 hodin, větší návštěvy lze domluvit individuálně. „Jezdí tam desítky škol, vojáci, veteránské spolky z celého světa, přijel autobus z Akademie věd, autobusy z OSN, Japonci z Hirošimy,“ uvedl Vítovec.

Nadace, která už do úprav a expozic dala 3,5 milionu korun, má bunkry pronajaté ještě dva roky. Provozuje také své Muzeum železné opony na hranicích v Rozvadově, kde je na části pozemků benzinová pumpa. Nájmem pak financuje obě muzea.

Už 27 let nemá 150hektarová základna využití, armáda ji ale stráží. „Chceme převzít jen spodek, čtyři hektary. Nadace už koupila dva hektary vedle, kde je dnes čistička vod pro celý areál,“ řekl Vítovec.

