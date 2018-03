Před devatenácti lety získal titul mistra světa v praktické střelbě v Cebu na Filipínách. Teď našli tělo Pavla J. ležet na cestě k zahrádkářské kolonii u Příchovic na jižním Plzeňsku. Opodál mělo stát i jeho auto.

„Přivolaný lékař nevyloučil cizí zavinění. Byla tak nařízena soudní pitva, která prokáže přesnou příčinu smrti,“ řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Jestli střelce někdo zabil, či zemřel nešťastnou náhodou nebo byla příčinou nějaký zdravotní problém, budou policisté vědět během několika dní.

Doma vyrobil bombu

Po získání titulu mistra světa to mělo jít s Pavlem J. z kopce. Údajně začal holdovat alkoholu. Naposled dal o sobě vědět před devíti lety. Tehdy v Plzni vybuchla třaskavina, kterou Pavel J. sám odpálil a to jen kousek od domu, kde bydlel.

Mistryně světa v aerobiku Olga Šípková: Trenérky nám zakazovaly jíst a pít! Komentáře 4 Fotografie 23

Podomácku vyrobená trhavina explodovala na louce za Malickou ulicí v městské čtvrti Roudná. Pavel J. byl při výbuchu zraněn na pravé noze a levé ruce, kam se mu zapíchaly střepiny z výbušniny. Skončil u lékaře a pak i v policejní cele.

Strážci zákona tehdy evakuovali nájemníky z domu, kde Pavel J. bydlel. Policisté měli totiž podezření, že uvnitř jsou další výbušniny. Do Plzně pak rychle přijeli pyrotechnici z Prahy. „Našli jsme součástky k výrobě výbušnin a také plastickou hmotu,“ uvedla tehdy Martina Kohoutová ze západočeské policie v Plzni.

Zraněný střelec

Mistr světa tehdy žil v bytě s přítelkyní. „Hodně pijí. Dá se říci, že každou chvíli jsou oba namol. Pak se z bytu ozývají výkřiky jako při rvačce. Opilý byl i v době, když odpálil tu bombu,“ prozradila tehdy Blesku sousedka.

Z mistra světa byla už tehdy téměř troska. Alkoholu prý začal propadat krátce poté, co v roce 1999 vybojoval na Filipínách zlatou medaili. „Oženil se. Vyženil tři kluky. Začal pít. Pak u nás skončil, protože neměl výkonnost. Rodina je zázemí a to on neměl,“ zvedl tehdy šéftrenér Dukly Plzeň Bohumír Pokorný. Pavlu J. manželství nakonec ztroskotalo.