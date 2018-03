Zpět

Zrekonstruovaná souprava 13 vagónů, které věrně přibližují život a boj našich legionářů na Transsibiřské magistrále za občanské války v Rusku, dorazil do Stříbra na Tachovsku. V každém z vozů jsou vystavené předměty denní potřeby, originální součásti výstroje a výzbroje i zbraně legionářů. Vlak je veřejnosti přístupný zdarma, ve Stříbře se zdrží do neděle, pak se přesune do Tachova.