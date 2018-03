Projet autem po největším plzeňském sídlišti Lochotín se kluci rozhodli ve čtvrtek večer. Čtrnáctiletý usedl za volant matčiny Škody Octavie a ten patnáctiletý obsadil místo spolujezdce. Jenže jízda brzy skončila.

„Řidič octavie jel po Studentské ulici v prostředním jízdním pruhu a před křižovatkou se zařazoval do pravého pruhu a chtěl odbočit směrem do centra. Zezadu naboural do rozjíždějícího se motocyklisty,“ popsala nehodu policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Školák za volantem ihned z místa nehody ujel. Jenže na místě ztratil espézetku. Policistům tak stačila chvilka a nabouranou oktávku našli stát na nedalekém parkovišti mezi paneláky. Odtud také za chvíli vyvedli dva kluky.

„Podle prvotních zjištění vše nasvědčuje tomu, že vozidlo řídila osoba mladší patnácti let. Test na alkohol byl u ní negativní. Stejně jako u řidiče motocyklu Yamaha, kterému se při nehodě nic nestalo,“ řekla Hokrová.

Protože mladému řidiči nebylo ještě patnáct let, nemůže být za své jednání trestně stíhaný. Nějakému trestu se ale patrně nevyhne. Státní zástupce podá soudu návrh na opatření. Soud může školáka potrestat třeba zabezpečovací detencí, může mu uložit domácí vězení, dohled probačního úředníka či nařídit obecně prospěšné práce. V krajním případě může hoch skončit až ve výchovném ústavu.

