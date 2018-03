Čtyřčlenná parta, ve které byl i Jan P., se před pěti lety v centru Klatov pohádala u krámku s kebabem s dvěma dívkami. Ty začaly utíkat, Jan P. křičel při jejich pronásledování, že je zabije. Dívky utekly na městské historické hradby, kde se před ním schovaly.

„Vyběhl za nimi, Jitku F. (tehdy 17) chytil za ruku a podkopl jí nohy tak, že se skutálela z příkrého svahu směrem k historickému centru. Danielu Š. (tehdy 18) strkal rukama do hrudníku a ramen tak, že ji shodil dolů z hradeb směrem k silnici,“ uvedla státní zástupkyně Katarina Peková.

Dívku po pádu z téměř pětimetrové výšky odvezla sanitka záchranky, kterou si sama zavolala, s tříštivými zlomeninami obou nohou do nemocnice. Lékaři ji operovali a dívka se ze zranění léčila několik měsíců.

Oběť k soudu nikdy nepřišla

„Čtyřčlenná parta, s kterou jsme měly konflikt, nás pronásledovala. Byli tam dvě ženy a dva muži. Křičeli, že nás zabijí. Utekly jsme na hradby, kde jsme si sedly a byly jsme zticha, aby nás nenašli. Najednou vyběhl k nám nahoru plešatý muž a sprostě nám nadával. Jitka si stoupla a on jí podrazil nohu. Skutálela se po svahu dolů. Pak do mě ten muž strkal, zase mi nadával, já chtěla vstát a on do mě strčil tak, že jsem spadla dolů,“ vypověděla v přípravném řízení Daniela Š.

Jenže k soudu se nikdy nedostavila. Nejdříve tvrdila, že má psychické problémy, pak byla těhotná a teď soudu napsala, že kojí a nechce ze stresu u výslechu v soudní síni přijít o mléko.

Prý zbily jinou ženu

Recidivista Jan P., který má za sebou neuvěřitelných 32 trestů, tvrdil, že je nevinný. „Ta holka skočila ze strachu z hradeb sama, já ji nestrčil. Dívky jsem honil proto, že krátce před tím u obchodu s kebabem zmlátily moji známou. Já šel dovnitř pro jídlo, a když jsem se vracel, uviděl jsem Denisu, jak je od krve. Spatřil jsem, jak z místa utíkají dvě holky. Chtěl jsem je chytit a zavolat policisty,“ uvedl Jan P.

„Našel jsem je sedět na hradbách. Křikl jsem na ně, ať slezou. Jedna z nich pak ke mně přiběhla, odstrčila mě a schovala se za nějaké kolemjdoucí lidi. Křičela, že ji chci zabít. Mávl jsem nad ní rukou a šel jsem k hradbám,“ tvrdil Jan P. s tím, že teprve pak spatřil druhou z dívek.

„To už přijížděla sanitka a policisté. Ležela na zemi se zkroucenýma nohama. Ptal jsem se jí, co se stalo. Ona říkala, že asi skočila. Začal jsem jí nadávat, proč to udělala. To už ji naložili do sanitky, která s ní odjela,“ dodal Jan P. Ale i tato výpověď je tři roky stará. Ani on k soudu nechodil…

Nejsou důkazy pro odsouzení

Klatovský soud teď Jana P. zprostil obžaloby z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. „Nemáme dostatek důkazů, že obžalovaný opravdu dívku strčil a shodil dolů. Každý ze zúčastněných popisuje konflikt jinak a nesouhlasí ani časové údaje. Jestliže poškozená seděla na hradbách a Jan P. ji strčil do ramen a hrudníku, spadla by na záda a ne na nohy,“ řekla v osvobozujícím rozsudku soudkyně Šimánková.

Jana P. ale uznala vinným z nebezpečného vyhrožování, při pronásledování dívek totiž křičel, že je zabije, a krádeží. Dostal tak souhrnný trest a po třiatřicáté má jít za mříže na 21 měsíců. Rozsudek není pravomocný. Jan P. k soudu nepřišel a jeho advokát si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

