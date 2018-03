Naprosto nepochopitelná krutost! Jana F. (30) podle obžaloby loni v Plzni v pronajatém bytě tajně porodila chlapečka a pak ho tak bila do hlavy, že mu způsobila těžký otok mozku. Novorozence našla jeho babička a odnesla ho do babyboxu. V nemocnici však dítě zemřelo. Obžalovaná matka, která má zmatek v tom, kdo byl jeho otcem, vinu popírá.

Jana F. porodila chlapečka loni 23. července brzy ráno v koupelně pronajatého bytu 1+1, kde bydlela společně s matkou, dalším malým synkem a psem. Dítě se podle obžaloby vzápětí pokusila zabít.

„Působila hrubým zevním násilím na hlavičku novorozence, zabalila jej do povlečení s úmyslem vyhodit ho do kontejneru,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová s tím, že chlapec utrpěl zlomeniny lebečních kostí, masivní krevní výron do mozku a těžký otok mozku, který byl bezprostřední příčinou smrti.

Jana F. u soudu pouze řekla, že nic neudělala, dále odmítla vypovídat. Četla se proto její výpověď z přípravného řízení. „Nevím, jak ten novorozenec přišel k těm zraněním, já mu je neudělala a nevím kdo,“ uvedla do protokolu Jana F.

Dítě chtěla dát k adopci

„Dítě jsem měla s kamarádem, známe se již 10 let, měli jsme spolu občas sex. Bavili jsme se, že dítě dáme k adopci. On řekl, že má známou, která by si dítě vzala. Porodila bych v zahraničí, v Rakousku, s tím, že dítě by bylo jako její. K lékaři do Rakouska jsme již ale nejeli,“ vypověděla Jana F. a řekla, že dítě pak chtěla nechat zde v porodnici či dát do babyboxu.

Po celou dobu těhotenství nebyla u gynekologa, na porod se podle svých slov nepřipravovala. „Znám to z porodu staršího synka. Tehdy jsem myslela, že mě bolí ledviny, a přitom jsem rodila. Moc jsem nepřibrala, nosila jsem stále stejné oblečení, nijak jsem to neskrývala, nikdo se mě na nic nezeptal, ani moje sestra,“ vypovídala Jana F.

Přítel ji ve vazbě požádal o ruku



Muže, kterého označila jako otce dítěte, ale testy DNA vyloučily. „Myslela jsem, že je to jeho. Chodí za mnou do vězení pravidelně na návštěvy, dal mi prstýnek a požádal mě o ruku. Uvědomili jsme si, když teď jsem ve vazbě, jak moc si chybíme,“ vypověděla v prosinci do protokolu.

Novorozeného chlapce odvezla do babyboxu jeho babička, která podle svých slov o těhotenství dcery vůbec netušila. „Nic jsem na ní nepozorovala, stále kouřila, i marihuanu. Ten den jsem šla ráno do koupelny. Viděla jsem záchod od krve, ptala jsem se dcery, co se jí stalo, pak začalo plakat dítě. Miminko jsem zabalila do županu, nechtěla jsem se na něj moc dívat, nemohla bych ho pak odnést. Odvezla jsem ho k poliklinice do babyboxu. Dítě jsem do něj vložila a zavřela kliku. Pak jsem odjela domů. Nechtěla jsem, aby se mu něco stalo, žádné zranění jsem mu nezpůsobila,“ uvedla v přípravném řízení žena, která u soudu vypovídat odmítla. Chlapeček poté, co jej zdravotníci našli v babyboxu, dostal jméno Pavlík.

Je agresivní, své matce dala facku

Připustila také, že se svojí dcerou nemají nejlepší vztah. „Dcera je agresivní, nadává, jednou mi dala facku. Chtěla jsem už dříve vnuka do své péče, on je na mě zvyklý, nebo aby si ho vzala starší dcera. Jana to ale odmítla. Dcera nepracuje, má jen alimenty 2500 korun, jiný příjem ani dávky nemá. Všechno platím já,“ popsala žena.

„Myslím, že matka je schopná mi výpovědí přitížit, chtěla mého syna do péče a teď ho má,“ řekla u soudu Jana F., které za vraždu hrozí až výjimečný trest. Jednání je nařízené i na další dny.