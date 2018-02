Šlo o vůz Škoda VOS (vládní osobní speciál) z roku 1948, který nyní vlastní Emil Příhoda (86) z Prahy. Jeho poklad je jedním z několika aut tohoto typu, ve kterých se nechal Gottwald vozit jako hlava státu. „Koupil jsem ho z druhé ruky od hasičů před 28 lety. Ti byli jeho druzí majitelé. Získali ho od ministerstva vnitra, které toto auto vyřadilo z činné služby,“ prozradil Příhoda. Ten auto přivezl na jediný den do Plzně, kde se konala konference s názvem Únor 1948 aneb, jak se Gottwald vrátil z Hradu.

70 let od února 1948: „Krev na rukou komunistů zůstala,“ říká iniciativa. Spouští nový projekt

Auto bylo velmi zachovalé. „Všechno je tu původní. Venkovní lak, světlomety, potahy sedadel, obložení dveří či luxusní chromované kličky. Nepotřeboval jsem nic opravovat, nebo dokonce nákladně restaurovat. Zakryl jsem jen otvory po majácích a houkačce, které si na auto namontovali hasiči,“ řekl Příhoda.

Cenu, kterou za auto zaplatil, neprozradil. Stejně tak nechtěl říci, jakou cenu by měl tento vůz dnes. Do pohodlí limuzíny se vložilo několik lidí. Nejprve si »první dáma« Marta Gottwaldová (†54) stěžovala, že se jí do ní špatně nastupuje, takže musela být pracně prodloužena. Potom tehdejší ministr vnitra Václav Nosek nárokoval pro soudruha prezidenta měkčí sedadla. Ta z Karosy se musela vyměnit za speciální, vycpaná peřím!

Krutovládce Klement Gottwald: Ničily ho chlast a strach!

Okna

Neprůstřelná skla byla tvořena vrstvami tabulí spojenými americkým lepidlem. Některé měly tloušťku 52 mm, jiné asi 8 mm. V prvním případě šly stáhnout jen o 5 cm, a to hydraulikou, protože vážily 80 kg.

Motor, brzdy, podvozek

Motor je zážehový šestiválec Praga o objemu 6,24 litru. Vyvinul rychlost mezi 100 až 115 km/h. Vůz vážil v těžší verzi 4,5 tuny, a proto musel být zkonstruován i vhodný podvozek, který se jako jediná část vyráběl v Boleslavi. Auto se čtyřstupňovou převodovkou má dvouokruhové bubnové brzdy s obložením z Holandska. Nádrž je na 150 litrů, protože vůz » žral« 30 litrů na 100 km.

Marta Gottwaldová: Uměla mariáš, ale jako první dáma neuspěla!

Opancéřované dveře

„Jsou z obyčejného plechu. Uvnitř je ale neprůstřelná vložka. Jde o ocel vyrobenou odlitkovým způsobem, takže kopíruje tvary dveří a karoserie. Neprůstřelná výztuha má tloušťku 12 mm,“ řekl Příhoda. Mezi pláty oceli se vkládalo pletivo měnící dráhu případných střel. Vnitřek dveří je potažený kůží, obklady z luxusního dřeva a chromovanými kličkami.

Přístrojová deska

Byla designově i prakticky dobře vyřešena. Ukazatel rychlosti nebyl jako u současných aut za volantem, ale vedle něj. Nechybělo ani rádio. Gottwald vydal zezadu příkaz řidiči a ten mu podle jeho přání naladil stanici. Prezident ji pak vzadu poslouchal z reproduktoru.

Pneumatiky z bavlny

Kvůli váze vozu musely mít speciální konstrukci, jinak tkaný kord z egyptské bavlny a musela být dovezena i speciální surová guma. Nejsou neprůstřelné, jsou ale robustní a vysoké. Vyráběl je Mitas a všechny byly několikrát prověřovány. Když maršálu Rokossovskému jedna praskla, šel ředitel Mitasky před soud.

Gottwald a Stalin v Českých Budějovicích skončili. Přišli o čestné občanství

Luxusní kabina

Kabině dominovala luxusní, moderně tvarovaná sedadla potažená kůží. Pohodlí dotvářela sklopná loketní opěrka dělící zadní sedadlo na dvě části.

Dělicí panel

Panel oddělující zadní část kabiny od řidiče nabízel cestujícím na tehdejší dobu značný luxus. Na zemi bylo topení, byl tady i reproduktor, odkud se linula hudba z rádia, a nechyběl ani zapalovač a dva popelníky, kam si Gottwald odklepával doutníky či vyklepával lulku.

Záď limuzíny

Limuzína má relativně velký kufr, ten ale v případě těžší verze vyplňovala klimatizace a bagáž pohlavárů se musela vézt v doprovodném vozidle. Na autě Emila Příhody je vidět tažné zařízení pro přívěs. To sem ale nepatří. Na vůz si ho namontovali dobrovolní hasiči, kteří si auto od ministerstva vnitra koupili a tahali za ním stříkačku.

VIDEO: Tady pečovali o mrtvolu Klementa Gottwalda.

délka: 08:20 Video 1080p 720p 480p 360p 240p <p>V 65. dílu zpravodajské show Selfie z Prahy se s reportérem Matějem Smlsalem nejdříve podíváte na skvosty ve stanici metra Karlovo náměstí. Dále se podivíte nad kluky, kteří se věnují parkouru - skáčou totiž přes propasti a lezou po budovách v Praze. Podrobně se seznámíte s památníkem na Vítkově - mimo jiné se podíváte do míst, kde balzámovali mrtvolu prezidenta Klementa Gottwalda. A nakonec se pobavíte nad neobvyklým řidičem. </p> REKLAMA Tady pečovali o mrtvolu Gottwalda! A risk v Praze: Stojky nad propastí, skoky přes budovy Matěj Smlsal, David Vaníček