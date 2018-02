Odhalit sílu moří a oceánů a seznámit se s tajemným světem pod hladinou, to umožňuje interaktivní výstava Pod hladinou v plzeňské Techmanii. V přepravních kontejnerech je pro návštěvníky připraveno celkem 14 exponátů.

Vodní plochy zabírají asi 70 procent zemského povrchu. Výstava objasňuje některé zákonitosti, které v tomto obrovském vodním světě vládnou.

„Návštěvníci si mohou například vyzkoušet, jak je těžké vyzvednout předmět zpod vodní hladiny, jak proudí voda kolem lodi či jestli platí pravidlo deváté vlny, která má být tou nejsilnější a nejničivější,“ popsala garantka expozice Karolína Zábranská.

délka: 01:40 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Interaktivní expozice Pod hladinou v plzeňské Techmanii. Techmania Science Center

Výstava nadchla i kamarádky Štěpánku Vokurkovou (10) a Kláru Tokárovou (9). Blesk.cz je zastihl u panelu, který znázorňuje obtékání vody kolem trupu lodi v závislosti na jeho tvaru. „Máme zde dva různé tvary lodí, děti tak vidí, jaké rozdílné stopy za sebou obě lodě zanechávají,“ vysvětlila Karolína Zábranská.

Velmi oblíbená bude určitě opět nakloněná kajuta, která simuluje potápějící se loď. „Není snadné dostat se po té šikmé ploše ven. Je to celkem makačka,“ shodly se Štěpánka s Klárou. Oblibu kajuty potvrdila i garantka expozice. „Expozice už u nás v Techmanii byla před více než rokem. Od té doby se nás lidé ptali, kdy znovu přivezeme titanik, tak si nakloněnou kajutu pojmenovali,“ popsala Zábranská.

Ta také vysvětlila, že člověk poté, co se naučil moře a oceány využívat ve svůj prospěch jako zdroj surovin pro výrobu či obživu, začal zkoumat příčiny různých jevů ovlivňujících lidské životy jako je vznik vodních vírů nebo přílivových vln.

„Zkoumání moří a oceánů je nikdy nekončící proces, který nám pomáhá v dlouhodobě udržitelném rozvoji využívání přírodních zdrojů a jejich ochrany,“ dodala Zábranská.

Autorem expozice, která nyní patří Techmanii, je estonské science center AHHAA ve spolupráci s námořním muzeem. V osmi přepravních kontejnerech je pro zvídavé návštěvníky přichystáno 14 interaktivních stanovišť. V Plzni je bude možné navštívit do konce roku.

V Techmanii je otevřeno pondělí až pátek 8.30 až 17 hodin, v sobotu 10 až 19 hodin a v neděli, o svátcích a celorepublikových prázdninách 10 – 18 hodin. Cena základního vstupného je 160 korun, rodinné vstupné (4 osoby, minimálně jedna mladší 15 let) stojí 590 korun, skupiny nejméně 10 lidí zaplatí za osobu 140 korun. Zdarma mají vstup děti do 3 let, učitelé a doprovod ZTP/P. Pokud přijedete autem, stojí parkovné v areálu 40 korun na den.