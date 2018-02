Oba muži by mohli utéci, ovlivňovat svědky či pokračovat v trestné činnosti. „U obviněných jsou dány všechny tři vazební důvody,“ uvedla soudkyně Michaela Řezníčková. Rumuni čelí obvinění z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Za to jim hrozí až pět let za mřížemi.

Kamion s 28 běženci zadrželi v pátek večer policisté na D5 u Ostrova u Stříbra. Druhý pak, se sedmi migranty, zastavili na Plzeňsku. O vazbě pro řidiče a spolujezdce z druhého kamionu rozhodoval v pondělí odpoledne Okresní soud pro Plzeň – jih. Oba, stejně jako před tím jejich krajani v Tachově, skončili ve vazbě.

Běženci, mezi nimiž bylo i 11 dětí, skončili v zařízení Bělá – Jezná. „Snažíme se ověřit, zda nejsou vedeni jako žadatelé o azyl v jiném členském státě Evropské unie,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová. Pokud vedeni nikde nebudou, chtějí je policisté podle neadmisní dohody vrátit na Slovensko, odkud k nám přijeli.