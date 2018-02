Nejdříve mučil přítelkyni Marii V. (36) elektrickým paralyzérem a pak ji zhruba třicetkrát bodl nožem. Invalidního důchodce Alexandra M. (43) ve čtvrtek Krajský soud v Plzni poslal na 19 let do vězení.

Trest si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Soud mu také uložil povinnost zaplatit ženě odškodné ve výši 1,5 milionu korun,“ řekl mluvčí soudu David Ungr.

Alexandr M. loni v Chebu nejdříve přikládal paralyzér na tělo Marie V. a pouštěl do ní proud. „Nožem 29,6 cm dlouhým pak začal ženu bodat. Zasadil zhruba třicet ran,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias. Život Marii V. zachránili lékaři včasnou operací ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Alexandr M. u soudu odmítl, že smrt své přítelkyně připravoval. „Přísahám, nic jsem neplánoval. Zatmělo se mi před očima. Byl to zkrat. Moc je mi to líto,“ tvrdil Alexandr M.

Paralyzér byla prý baterka

„Držel jsem laserovou baterku. Nevěděl jsem, že je to paralyzér. Něco jsem zmáčkl, vyšel z toho proud, já se lekl a spadl na záda Marie V. Jestli dostala ránu, nevím. Pak odešla do koupelny. Když se vrátila, pohádali jsme se, tvrdila, že jsem se vyspal s její sestrou a že ode mě odejde,“ vzpomínal Alexandr M.

„Zatmělo se mi před očima. Vzal jsem nůž a začal bodat. Pak si nic nepamatuji. Vnímat jsem začal, až když Maruška ležela v krvi na zemi. Běžel jsem do koupelny, pustil vodu do vany a připravil si fén. Chtěl jsem se zabít. Mezitím jsem zavolal Marii V. pomoc. Pak jsem skočil do vany a zapnul fén. Nic se ale nestalo,“ líčil Alexandr M.

Vrátil se do předsíně k zakrvavenému tělu Marie V. „Řekla mi, ať se převleču, z bytu odejdu a nechám jí otevřené dveře, aby k ní mohla pomoc. Udělal jsem to a šel jsem do parku.“ Později jej zatkla policie.

Státní zástupce se práva na odvolání vzdal. Alexandr M. se proti verdiktu soudu ihned v justiční síni odvolal. Rozsudek tak není pravomocný.

