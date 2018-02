Takřka neuvěřitelný popis toho, co se odehrálo v bytě v Chebu vloni v květnu, si k úternímu Krajskému soudu v Plzni připravil invalidní důchodce Alexandr M. Ten podle obžaloby zasadil své přítelkyni Marii V. (36) třicet bodných ran! Ještě před tím ji ale mučil! K tělu přikládal elektrický paralyzér a pouště do ní proud. Žena přesto přežila. Invalidovi nyní hrozí až výjimečných 20 let vězení.

„Ženu chtěl zabít. Nejdříve přikládal na její tělo elektrický paralyzér a pouštěl do ní proud. Pak nožem 29,6 cm dlouhým začal ženu bodat,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias. Alexandr M. měl Marii V. zasadit zhruba třicet bodných ran!

„Jedna rána směřovala do hrudníku, přetnula žebro a hrudní kost. Další rány zasáhly tenké i tlusté střevo, dvanácterník, plíce. Jedna rána přeťala břišní tepnu, další tepnu na ruce. Rány nožem inkasovala žena také do krku a měla i pořezané ruce,“ vypočítával několik minut Kubias.

Marii, která byla v přímém ohrožení života, převezl vrtulník letecké záchranky do Fakultní nemocnice v Plzni. Tady ji lékaři operovali a zachránili jí život.

Byl to prý zkrat

Alexandr M. u soudu odmítl, že smrt své přítelkyně připravoval. „Přísahám, nic jsem neplánoval. Zatmělo se mi před očima. Byl to zkrat. Moc je mi to líto,“ tvrdil Alexandr M. „Nůž jsem koupil proto, že Marie chtěla dělat lososa a rybí steaky. Nůž, co jsme měli doma, byl špatný,“ reagoval Alexandr na dotaz soudkyně, proč si osudný den koupil nový nůž.

Podobně reagoval i na elektrický paralyzér, který si měl koupit rovněž v osudný den. „Jeden chlápek mně nabídl, jestli si nechci koupit laserovou baterku. Tak jsem si ji pořídil. Do auta se dobře hodí. Nevěděl jsem, že je to paralyzér,“ tvrdil Alexandr. Podle něj měli s přítelkyní dlouholetý a krásný vztah, který jim závidělo široké okolí.

Lekl jsem se a spadl Marii na záda

„Držel jsem laserovou baterku. Něco jsem zmáčkl, vyšel z toho proud, já se lekl a spadl na záda Marie. Jestli dostala ránu, nevím. Pak odešla do koupelny. Když se vrátila, pohádali jsme se, tvrdila, že jsem se vyspal s její sestrou a že ode mě odejde,“ vzpomínal Alexandr M.

„Zatmělo se mi před očima. Vzal jsem nůž a začal bodat. Pak si nic nepamatuji. Vnímat jsem začal, až když Maruška ležela v krvi na zemi. Běžel jsem do koupelny, pustil vodu do vany a připravil si fén. Chtěl jsem se zabít. Mezitím jsem zavolal Marii pomoc. Pak jsem skočil do vany a zapnul fén. Nic se ale nestalo,“ líčil Alexandr M.

Po činu jen brečel

Vrátil se do předsíně k zakrvavenému tělu Marie. „Řekla mi, ať se převleču, z bytu odejdu a nechám jí otevřené dveře, aby k ní mohla pomoc. Udělal jsem to a šel jsem do parku. Plakal jsem, sáhl jsem si do kapsy převlečených kalhot a objevil v ní klíč od auta. Sedl jsem do něj a jel jsem pryč,“ popisoval Alexandr.

S autem dojel do lesa. „Celou noc jsem tady probrečel. Ráno jsem pak autem jel. Najednou jsem za sebou uviděl policejní auto. Chtěl jsem, aby mě zastřelili, tak jsem jim začal ujíždět, nakonec jsem zastavil,“ dodal Alexandr.

U soudu vypovídala i Marie V. ovšem v nepřítomnosti Alexandra M. a s vyloučením veřejnosti ze soudní síně. Soud pokračuje výslechy svědků a soudních znalců. Alexandrovi M. hrozí za pokus vraždy až dvacet let vězení. Již v minulosti byl odsouzen za násilí proti exmanželce.

