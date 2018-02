Na čtyři roky poslal plzeňský krajský soud do vězení invalidního lékaře Petra K. (67), který měl loni v březnu škrtit v domě na Klatovsku svou manželku (53). Muži původně hrozilo 18 let za pokus vraždy, v průběhu jednání ale soud kvalifikaci zmírnil. Rozsudek není pravomocný.

„Bylo mu též uloženo ochranné léčení protialkoholní a psychiatrické v ústavní formě,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Plzni David Ungr. Napadené manželce, která podle lékařů trpí posttraumatickou stresovou poruchou, musí zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun.

Muž byl přitom původně obžalovaný z pokusu vraždy, za který mu hrozilo až 18 let ve vězení. „Z provedeného dokazování soud jeho jednání kvalifikoval jako ublížení na zdraví,“ vysvětlil Ungr s tím, že státní zástupkyně, která sama v závěrečné řeči navrhla takovouto právní kvalifikaci, se na místě vzdala odvolání. Invalidní lékař si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, rozsudek tak není pravomocný.

Incident se odehrál loni začátkem března ve Strážově na Klatovsku. Petr K. měl podle obžaloby přistoupit k manželce, uchopit ji za krk a začít škrtit. Žena se bránila. „On ji ale dál rdousil. Povalil ji na postel a stále ji škrtil. Manželka se mu vysmekla a zavolala na tísňovou linku,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová.

Invalidní lékař to ale popíral. Tvrdil, že se ženy ani nedotkl. Nabízel jí prý, aby si s ním dala víno. „Řekla, že ne a já šel zpátky do ložnice, kde jsem vypil jednu a půl skleničku vína. Mluvil jsem z ložnice na manželku. Když neodpovídala, šel jsem do obýváku. Tam nebyla a také nikde v domě. Domovní dveře byly otevřené,“ líčil u soudu Petr K.

Pak zavolal na policii, že se mu žena ztratila a má o ni strach. „Za chvíli jsem venku uviděl policejní auto. Šel jsem tam, policisté mi řekli, že jsem podezřelý z pokusu vraždy a nasadili mi želízka na ruce,“ popsal muž. Ten pak skončil na psychiatrii, odkud putoval do vazby.

Napadená vypovídala u soudu v jiné místnosti, aby se s manželem nesetkala. „Škrtil mě. Nevím, jak dlouho. V jedné chvilce stisk pravé ruky povolil a mně se podařilo vyšvihnout, oběhnout stolek a utéct před dům. Tam jsem si uvědomila, že manžel mě chtěl zabít,“ řekla žena.

„Vztah s ním byl úžasný do doby, než začal pít,“ pokračovala žena, která se chce s mužem rozvést. „Byla doba, kdy zvládl i pět sedmiček vína denně. Křičel na mě, bouchal dveřmi, nadával mi, že jsem kráva a svině. Je nemocný, nemůže na nohy, má cukrovku, já se o něj starala. Nedokázal se obsloužit po návštěvě toalety. Vykonával potřebu do nádob v ložnici. Stalo se, že se vymočil i jinam,“ líčila žena s tím, že toto byl první případ, kdy na ni manžel vztáhl ruku.

VIDEO: Děsivé výpovědi o domácím násilí. „Hrála jsem mrtvou, abych přežila.“ Dagmar popsala, jak ji manžel roky týral.