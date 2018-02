Kvůli pokusu vraždy manželky hrozí pražskému lékaři Petru K. (67) u Krajského soudu v Plzni až 18 let vězení. Specialista chorob ušních, nosních a krčních chtěl podle obžaloby Alenu K. (53) uškrtit v domě ve Strážově na Klatovsku.

Rodinné drama se odehrálo loni v březnu v obci Strážov v podhůří Šumavy. Petr K. měl tady zaútočit na svou ženu Alenu K. (53). „Nejdříve jí nadával. Pak k ní zprava přistoupil, uchopil ji za krk a začal ho intenzivně svírat. Přitom křičel: »Ty svině, ty svině, dokud budeš dýchat!«,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Oběť se ale bránila. „On ji ale dál rdousil. Povalil ji na postel a stále ji škrtil. Manželka se mu vysmekla a zavolala na tísňovou linku. Teď trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Má hrůzné sny, nemůže spát a je vyčerpaná,“ dodala Brázdová.

Manželku prý neškrtil

Petr K. u soudu odmítl, že by chtěl manželku zabít. Tvrdil, že se jí vůbec nedotkl a nechápe, proč manželka tvrdí, že ji škrtil. „Byl jsem v ložnici. Pak jsem šel do obýváku, kde se manželka dívala na televizi a ptal jsem se jí, jestli si se mnou dá víno, které jsem otevřel. Řekla, že ne a já šel zpátky do ložnice, kde jsem vypil jednu a půl skleničku vína,“ líčil u soudu svou verzi Petr K.

„Mluvil jsem z ložnice na manželku. Když neodpovídala, šel jsem do obýváku. Tam nebyla a také nikde v domě. Domovní dveře byly otevřené. Zavolal jsem na policii, že mám o ženu strach a aby mi ji pomohli hledat. Za chvíli jsem venku uviděl policejní auto. Šel jsem tam, policisté mi řekli, že jsem podezřelý z pokusu vraždy a nasadili mi želízka na ruce,“ dodal Petr K. Skončil pak na psychiatrii a poté, co ho soud vzal do vazby, sedí už téměř rok za mřížemi věznice v Plzni na Borech.

Nemohl ani na záchod

Jeho manželka Alena K. vypovídala u soudu z jiné místnosti, aby se v soudní síni s Petrem K. nesetkala. „Dívala jsem se v obýváku na televizi. Říkal mi, že jsem svině. Odešel do ložnice, volal na mě, ale já neodpovídala. Pak šel přes obývák do chodby. Otočila jsem hlavu zpět k televizi a najednou jsem měla manželovy ruce na krku,“ líčila drama Alena K.

„Škrtil mě. Nevím, jak dlouho. Podařilo se mi sednout, v ten okamžik mě manžel převrátil, obličej mně zapadl do polštáře. V jedné chvilce stisk pravé ruky povolil a mně se podařilo vyšvihnout, oběhnout stolek a utéct před dům. Tam jsem si uvědomila, že manžel mě chtěl zabít,“ řekla Alena K. s tím, že vztah s manželem byl úžasný až do doby, než začal pít.

„Byla doba, kdy zvládl i pět sedmiček vína denně. Křičel na mě, bouchal dveřmi, nadával mi. Je nemocný, nemůže na nohy, má cukrovku, já se o něj starala. Nedokázal se obsloužit po návštěvě toalety. Vykonával potřebu do nádob v ložnici. Stalo se, že se vymočil i jinam. Nikdy se mě ale nedotkl. Toto bylo první, kdy na mě vztáhl ruku,“ dodala Alena K. Soud pokračuje výslechy svědků a soudních znalců.