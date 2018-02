Krvavá řež dětí se odehrála v hale nákupního centra Plaza v Plzni. V houfu poflakujících se dětí došlo k hádce. Jedna z dívek vytáhla nůž a své sokyni (14) ho zabodla vedle oka a ještě pak i do ruky.

Rvačka se stala přímo mezi lidmi v pasáži mezi obchody. Děti se tady pohádaly a jedna z dívek zaútočila na druhou. „Viděl jsem, jak se perou. Běželi jsme k nim. Dívkám bylo tak třináct, čtrnáct let a tomu malému klukovi kolem sedmi let. Kvůli čemu se pohádali a proč rvačka začala, to nevím a neviděl jsem to,“ řekl Blesku muž z ochranky.

„Začala na mě sahat. Jedna se mě zastala a ta druhá ji bodla,“ tvrdil klučina. Stejně mluvila i jedna z dívek. „Ona sahala na malého. Když jí ta druhá řekla, ať to nedělá, vytáhla nůž a pobodala ji,“ řekla dívka. „Zraněná dívka utrpěla ránu vedle oka a na horní končetině. Po ošetření jsme ji převezli na ambulanci oční kliniky,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Brejcha. Co přesně se stalo, teď vyšetřují policisté.

"Věc si na místě převzali kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň, kteří prověřují všechny okolnosti případu. Vzhledem k věku zúčastněných osob a fázi prověřování nebudeme podávat bližší informace," řekla Blesku policejní mluvčí Markéta Fialová.