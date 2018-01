Dva litry krve ztratil Ukrajinec Ivan D. (29) poté, co inkasoval ránu nožem do břicha a skončil s roztrženým žaludkem v nemocnici. Z vražedného útoku se teď u Krajského soudu v Plzni zpovídá jeho krajan Heorhii M. (48).

Ukrajinci na ubytovně v Karlových Varech loni v květnu slavili svátek Heorhie. Pila se vodka, pivo a samohonka, která měla 60 procent alkoholu. Jenže množství alkoholu v krvi vyvolalo hádku mezi Heorhiem a spolubydlícím Ivanem.

„Heorhii M. vzal nůž s čepelí dlouhou 20 cm a zabodl ho svému spolubydlícímu mezi žebra. Protrhl mu žaludek a bránici a způsobil zranění i tenkého střeva. Když se Ivan D. začal bránit, opět nožem zaútočil a svou oběť pořezal na rukou,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček.

Ivan přesto ještě vyběhl z ubytovny ven a zhroutil se na zastávce MHD. Ztratil dva litry krve a skončil na jednotce intenzivní páče v nemocnici. Lékaři mu včasnou operací zachránili život. Útočník Heorhii M. tvrdí, že vše bylo jinak, než stojí v obžalobě.

„Nebyl jsem to já, kdo zaútočil, ale Ivan D. Ten mě po hádce v pokoji uhodil. Viděl jsem, že má v ruce lešenářskou trubku dlouhou asi 60 cm. Na stole přede mnou ležel nůž. Když zvedl ruku s trubkou, aby mě uhodil, popadl jsem nůž a bodl ho do ruky. Křičel jsem na něj, co to dělá, ať přestane a zítra, až vystřízlivíme, si promluvíme,“ hájil se Heorhii a pokračoval:

„Jenže on mě chtěl zase uhodit, tak jsem ho bodl do břicha. Hned jsem nůž odhodil. Kdybych ho chtěl zabít, měl jsem v ten okamžik k tomu příležitost. Jenže já ho zabít nechtěl. Pak jsem dostal strach, vzal jsem si doklady a odešel jsem.“

Naprosto jinou verzi ale vylíčil Ivan D. „Při oslavě jsme se pohádali. Heorhii mně řekl, že mě z pokoje vystěhuje. Odpověděl jsem mu, že na to nemá právo. Když jsem seděl na posteli a zavazoval si tkaničku u boty, přišel Heorhii a bodl mě nožem do břicha. Svalil jsem se na postel. Chtěl zase bodnout. Bránil jsem se a pořezal mi ruku,“ líčí průběh události Ivan D.

Soud pokračuje, útočníkovi Heorhiu M. hrozí za pokus vraždy až 18 let vězení.

