Za mřížemi skončil mladík (21), který hrozil Pákistánu teroristickými útoky, jestli nepustí na svobodu zadrženou pašeračku Terezu H. (21). Plzeňský soud ho poslal do vazby. Češku zadrželi na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu.

Se spoutanýma rukama za zády vystoupil mladík v pravé poledne před budovou Okresního soudu Plzeň – z policejního auta a v doprovodu třech ozbrojených strážců zákona vstoupil dovnitř. Soud musel rozhodnout, jestli mladík vymění policejní celu za vazbu ve věznici v Plzni na Borech, nebo bude vyšetřován na svobodě.

Za necelé tři hodiny bylo jasno. Soudkyně Bohdana Kučerová ho poslala do vazby. „Důvodem vazby bylo nebezpečí, že by obviněný mohl uprchnout,“ uvedla Kučerová. „Hrozí mu tři až dvanáct let vězení,“ řekla státní zástupkyně Kateřina Brožová.

O podrobnostech případu nechtěla mluvit. »Bobříka mlčení« drží i plzeňská policie, která mladíka zadržela. „Nic říkat nebudu. Probíhá vyšetřování,“ prohlásila policejní mluvčí Markéta Fialová.

Podle informací Blesku zadrželi policisté mladíka už ve středu. Podezřelým by měl být Bulhar Vasilij I. Tohle jméno je ve výhružném e-mailu. Mluví se o tom, že mladík se podepsal svým pravým jménem.

Policisté měli také u mladíka provést domovní prohlídku. Hledali výbušniny, ale ty u něho údajně nenašli. Zatím vše vypadá, že zadržený své hrozby neměl jak splnit. Policisté ho zároveň prověřovali, jestli nemá nějaké vazby či napojení na cizí teroristické organizace.

List Daily Pakistan napsal, že dostal e-mail, v němž muž, tvrdící, že je Čech, požaduje, aby zadrženou Terezu H. pustili do 48 hodin a posadili ji do letadla do ČR. Když tak neučiní, hrozil pisatel Pákistánu teroristickými útoky.

Co se stalo?

Celníci zadrželi jedenadvacetiletou Češku Terezu H. v Láhauru 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek. Namířeno měla do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Při kontrole jejího kufru našli celníci pod dvojitým dnem devět kilogramů heroinu. V současné době je dívka ve vazbě v Pákistánu.

VIDEO: Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježíš, on mě zabije, naříkala blondýnka.

Toto jsou chvíle, kdy si uvědomila, že je zle. Víc než doživotního kriminálu v Pákistánu se ale bojí svého kontaktu v Anglii, kterého právě udala. Na internetu se objevilo video z výslechu české pašeračky Terezy (21), která se z Pákistánu snažila vyvézt 9 kilo heroinu. Celníci ji však zadrželi na letišti.