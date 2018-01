Beran

Když už se konečně s pomoci spřízněného Pluta pro něco rozhodnete, tak neotálejte a dejte se do díla. Nebude to snadné, ale vy dokážete vykřesat jiskru naděje i z toho, co ostatní považují za dávno mrtvý projekt. Do prázdnin byste mohli být hotoví.