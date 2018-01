„Pro občany Železnorudska to znamená, že pomoc, o kterou budou v případě nouze žádat, jim bude poskytnuta v kratším časovém intervalu,“ vysvětlil mluvčí hasičů Petr Poncar.

Hasiči zatím budou sídlit ve staré hasičárně. „V letošním roce by měla být zahájena rekonstrukce a rozšíření stávající stanice. To nám přinese do budoucna lepší podmínky pro výkon služby a dokonalejší technické zázemí,“ uvedl Poncar. Místo zde budou mít i záchranáři.

Město nyní čeká na rozhodnutí o přidělení peněz z dotace ministerstva pro místní rozvoj, pak vyhlásí soutěž na dodavatele. Se stavbou chtějí železnorudští začít v létě.

V lokalitě, kde dosud stanice nebyla, vyjíždějí hasiči k více než stovce zásahů ročně. Profesionální hasiči jezdili k zásahům jako posilová jednotka až z Klatov, což je za dobrého počasí cesta asi na tři čtvrtě hodiny.

VIDEO: Požár haly v pražské Vinoři.