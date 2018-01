„Nový cestovní doklad si lidé mohou nechat vyhotovit i několik měsíců před koncem doby platnosti toho stávajícího. Pokud jim tedy končí platnost pasu v létě, je nyní ideální doba pro vyřízení nového,“ uvedla Lenka Dupalová z Úřadu správních agend plzeňského magistrátu.

Cestovní pas musí mít naši občané při cestách mimo členské státy Evropské unie a země schengenského prostoru. Běžná lhůta pro vyhotovení dokladu je do 30 dnů od podání žádosti. Doba platnosti je deset let a za vydání zaplatíte 600 korun, platnost pasu dítěte do 15 let je pět let, správní poplatek činí 100 korun.

„Pokud občan potřebuje doklad dříve než za 30 dnů, může požádat o cestovní pas vyhotovený do šesti pracovních dnů ode dne podání žádosti.,“ řekla Dupalová.

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů sídlí v budově magistrátu na náměstí Republiky 16. Zájemci mohou využít i rezervační systém, kde si zvolí den a hodinu podle svých potřeb. Odkaz ZDE



VIDEO: S pasem můžete vyrazit třeba do Číny na nejdelší skleněný most na světě.