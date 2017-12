Lidé z obcí se obávají, že zpoplatnění silnice I/20 výrazně zvýší provoz právě na I/22, na níž se bude nákladní doprava snažit vyhnout placení mýtného. „Kvůli zavedení mýtného jsme v minulosti zasílali dopis ministru dopravy Danu Ťokovi, který na něj však nijak nereagoval. Proto jsme se rozhodli obrátit na premiéra,“ řekl koordinátor akce Jiří Polák.

Zavedení mýtného na silnici I/20 má být součástí zpoplatnění více než 900 kilometrů vozovek prvních tříd v České republice. Vláda počítá s tím, že tento krok v praxi začne platit od roku 2020. Silnice I/20 spojuje České Budějovice s Plzní. Dopravní vytížení na této trase je mimořádně vysoké a týká se to především nákladních automobilů.

Zástupci obcí a měst kolem I/22 se neobávají jen zvýšení frekvence vozidel na této komunikaci. Argumentují rovněž tím, že silnice není na takový nápor dostatečně technicky vybavená.

„My na to nejsme připraveni, obce, které jsou v cestě, jsou stavěné za středověku, mnohdy jsou tam zatáčky pro koňské povozy, které jsou uměle rozšířené, a budou se tam snažit vyhnout dva kamiony. Nesmírně to zahustí dopravu,“ uvedl před časem strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost).

Kromě něj podepsali dopis adresovaný Babišovi starostové Klatov, Libkova, Loučimi, Katovic, Cehnic, Koutu na Šumavě, Kdyně, Dlažova, Bezděkova, Mochtína, Zavlekova, Nalžovských Hor, Hradešic, Malého Boru, Horažďovic, Střelských Hoštic, Drahonic, Skočic, Vodňan a Domažlic.