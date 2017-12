Na scestí se dostal kvůli lásce k synovi. To je možná důvod, proč se Jiří H. v jedenasedmdesáti letech dal na cestu zločinu. V Plzni vykradl dům vyhlášeného zlatníka a sebral šperky za 120 tisíc korun. Za krádež mu teď hrozí až pět let vězení.

Letos v říjnu senior prohodil žulovou kostkou dvojitou skleněnou výplň okna rodinného domku v městské části Roudná. „Vlezl dovnitř, kde odcizil šperkovnici v hodnotě nejméně 120 tisíc korun a poté odešel,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Kriminalisté zloděje dopadli už po dvou dnech a zajistili u něj i celý lup. „Zahájili jsme trestní stíhání muže pro zločin krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu až pětiletý trest,“ uvedla Hokrová. „Udělal jsem to. Co k tomu říci. Byla to blbost,“ prohlásil Jiří H.

Podle policie nejde o žádného recidivistu. „Za poslední tři roky nebyl trestán, pouze v minulosti za řízení pod vlivem alkoholu,“ dodala Hokrová s tím, že důvod krádeže zatím nechtějí kriminalisté sdělit, protože vyšetřování ještě pokračuje.

„Jeho dospělého syna vyšetřovala policie kvůli zpronevěře peněz. Možná mu chtěl jeho otec takhle pomoci,“ řekl jeden ze sousedů Jiřího H. Senior ale nemá v ulici, kde bydlí, mezi lidmi dobrou pověst. „Má problémy s alkoholem. Když je opilý, dokáže pořádně vyvádět. To se pak válí i po ulici,“ dodal soused.

