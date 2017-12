Jan Nepomucký zemřel mučednickou smrtí 20. března 1393, jeho kult ale vznikl až v 17. století. „Existuje proto mnoho různých zpodobnění tohoto světce. My od letoška máme díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni přesný model jeho lebky. Vychází z měření, která provedl antropolog Emanuel Vlček v roce 1972,“ uvedl manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.

Svatý Jan Nepomucký dostane tvář, poslouží k tomu 3D model jeho lebky. Romana Vébrová

Nepomučtí teď chtějí nechat odborně zrekonstruovat patronovi české země tvář. Oslovili Antropologický ústav v Brně.řekl Motejzlík s tím, že finance by Nepomucko rádo získalo ještě letos.

Až do průzkumu ostatků profesorem Vlčkem v roce 1972 se mělo za to, že se Jan Nepomucký utopil. Z charakteru poranění hlavy ale vyplývá, že světec zemřel na následky mučení ještě před shozením do řeky.

Kdo byl Jan Nepomucký?

Podle legendy odmítl prozradit zpovědní tajemství Žofie Bavorské jejímu manželovi, králi Václavu IV. Pravým důvodem jeho umučení ale byl spíše spor o klášter v Kladrubech. Král z něj chtěl vytvořit loajální biskupství, Jan Nepomucký jako generální vikář jmenoval nového opata a tím plán panovníka zhatil.

Za to jej stihl krutý trest. Mučili jej, na lebce jsou patrné zlomeniny, které vznikly nejspíše kopanci či údery pěstí.Nelze vyloučit ani poranění srdce, jater či dalších vnitřních orgánů. Pak jej shodili z Karlova mostu do Vltavy.

Kult sv. Jana Nepomuckého vznikl v 17. století, v době baroka. Je patronem Čech a Bavorska, patřil k nejvýznamnějším světcům Rakouska – Uherska. Uctívaný je jako mučedník zpovědního tajemství a ochránce při povodních a přírodních pohromách. Jemu zasvěcený kostel v Nepomuku stojí údajně na místě, kde se světec po roce 1340 narodil. Hrob patrona naší země je v pražské katedrále sv. Víta.