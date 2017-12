Prošly si peklem a hodně trpěly. Pejsky Sindy (11) a Elišku (10) nechal jejich majitel Martin V. (49) v kotci málem umřít hlady. A to je záchranář a hasič! Zachránili je až policisté. Fenky se teď zotavují v psím útulku v Klatovech.

Když je sem minulý týden ze Železné Rudy přivezli, byly z nich chodící kostry. Fenka huskyho Sindy vážila jen 14 kg. Eliška, která je křížencem huskyho a malamuta, měla jen o dvě kila více. Přitom tihle psi, když jsou v plné síle, mají kolem 25 kg a tahají za sebou sáně.

„Byly podvyživené a dehydrované. První den tak dostaly jen napít a minimum speciálních granulí. Postupně jsem krmné dávky zvyšovala a přidala i speciální výživové konzervy. To stále dostávají,“ řekla Miloslava Šeflová (59), která se o fenky v psím útulku stará.

Mladší Eliška se z prožitých útrap už vzpamatovala. Hůře je ale na tom Sindy. „Ještě nemá vyhráno. Mohly by jí selhat vnitřní orgány, hlavně ledviny, a to by byl konec,“ dodala Šeflová. Obě fenky jsou přitom velmi přátelské a mazlivé.

Přebývaly v dřevěném kotci na prknech mezi vlastními výkaly. Zubožené je tady objevili policisté. „Vše oznámili veterinářům a odboru životního prostředí, s jejichž zástupci byly fenky odebrány majiteli. Než je bylo možné odvést, policisté pejsky krmili a dávali jim napít, aby fenky nezemřely,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Majitel psů: Byl to zkrat

„Já vám mohu říci jen to, že z důvodu absolutní pracovní vytíženosti tam došlo k nějakému zkratu, který si já sám neumím vysvětlit. Absolutní únava, absolutní vyčerpání. Je to každopádně smutné a neomluvitelné. Více se k tomu vyjadřovat nebudu,“ uvedl Martin V. (49).

Jeho počínání si nedovede vysvětlit ani starosta obce. „Majitel psů působí jako hasič a psovod. Nevím, proč mu jeho okolí nepomohlo a skončilo to zásahem policie. Že to takhle zanedbal, není v pořádku. Jako člověka ho ale nemůžu hodnotit špatně. Je to člověk, který lidem pomáhá,“ uvedl Michal Šnebergr.

Zatím jen přestupek

Policie celou věc nešetří jako trestný čin. „Případ zatím prošetřujeme pro podezření ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ve věci jsme si vyžádali znalecký posudek,“ řekla Ladmanová. Nevyloučila, že dojde ke změně na trestný čin. Majitel by tak mohl skončit kvůli týrání u soudu.