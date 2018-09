Ojedinělý projekt pro amatérské zpěváky se bude i letos konat v Ostravě. Od října se opět můžete hlásit do jednorázového pěveckého sboru, který bude mít následně několik koncertů s početným orchestrem profesionálních zpěváků.

„Nemáme žádné vstupní talentové zkoušky a může se k nám přidat opravdu každý, komu nechybí nadšení a dosáhl věku 15 let. Kdo dřív přijde, ten zpívá,“ řekla za organizátory akce Barbora Filipová.

V jednorázovém pěveckém sboru je místo pro zhruba 170 zpěváků. Ty pak v předvánočním čase pod hlavičkou projektu Ostrava zpívá gospel čeká několik koncertů.

„V pondělí 1. října v 18 hodin se ostravské veřejnosti opět po roce naskytne jedinečná příležitost přihlásit se do dalšího ročníku originálního pěveckého sboru Ostrava zpívá gospel,“ dodala Filipová.

Registrace do sboru probíhá vždy on-line, informace i formulář najde každý zájemce na našich internetových stránkách ZDE

Zájem je obrovský

Poprvé se projekt představil v roce 2013 a od počátku se mu podařilo vzbudit velký zájem a ohlas, který s každým dalším ročníkem narůstá. Například v roce 2016 museli organizátoři ukončit registraci do projektu už po třech dnech od spuštění, protože kapacita sboru byla zaplněna.

Počet zpěváků postupně roste. Z původních 70 se vyšplhal na 170. Vstupenky na závěrečné koncerty bývají pravidelně předem vyprodány. A to i po tom, co se loni závěrečné koncerty přesunuly do ostravského Gongu s kapacitou 1500 lidí, který soubor dokázal dvakrát vyprodat.