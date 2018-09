Býk

Uvědomte si, že léto a dovolená už je dávno pryč. Zanedbáváte okatě své povinnosti v práci i doma. Mohlo by se vám to nepěkně vymstít. Odpočinkové dny jsou pryč, vy si však jedete stále v tom pohodovém rytmu. Jděte do sebe, jinak se vám to vymstí.