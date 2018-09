Soud v pátek odpoledne rozhodoval o vzetí do vazby muže (36), který měl podat drogu kamarádovi (†32). Ten po jejím požití v pondělí zemřel. Právě jeho úmrtí a přiotrávení studenta (16) roztočil kolotoč hledání zákeřné drogy. Tu měla v popelnici najít bezdomovkyně a část rozdat ve své komunitě.

„Zajištěno bylo zatím víc než sto kusů balení zřejmě psychotropní látky," potvrdila policistka Gabriela Pokorná. V oběhu by mohlo být nejméně dalších čtyři sta balení, horší prognózy hovoří ale i o třech tisících balíčků, každý se dvěma dávkami. Policistka Gabriela Pokorná hovoří o aktuálním stavu pátrání v kauze zabijácké drogy na Ostravsku

Nově jako prášek

Syntetické kanabinoidy se přitom vyskytují nejenom jako kuřivo, ale též jako prášek, podobný pervitinu. „V krystalické podobě mohou být zaměňovány za drogy metamfetamin, extáze a další,“ vysvětlila policistka Pokorná. Narkomané ho tak mohou i šňupat nebo aplikovat nitrožilně.

Značné zdravotní obtíže může přinést i vůbec první experimentování s touto syntetickou látkou. Říká se jí zombie droga proto, že se po jejím požití narkomani klátí jako postavy z hororu. „Fatální následek může znamenat požití syntetického kanabinoidu v kombinaci s alkoholem,“ dodala mluvčí.

Její slova potvrzuje i vedoucí vyšetřování a náměstek ředitele pro službu kriminální policie Radim Wita: „Skutečně máme po jednom šluku člověka, který má dva metry, měl vypito nějaké pivo, má zkušenost s drogami a dvě hodiny o sobě nevěděl.“

Pochází zabiják z Polska?

Podle některých spekulací mohl do města dovézt a v kontejneru se jí zbavit některý s polských dealerů. Tam tato droga byla až do půlky srpna legální. Droga se měla vyskytnout už i v Hlučíně.

„Prozatím se nám to z toho prověřování motá kolem uzavřené skupiny osob. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nám dostala do oběhu droga z dalších krabic. Současně je ale velmi složité dát dohromady to množství, které ona (bezdomovkyně – pozn. red.) popisuje,“ uvedl Wita.