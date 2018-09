Počet lidí, kteří mají vážné zdravotní problémy po vykouření syntetické marihuany, strmě roste. Ve středu večer ošetřovali záchranáři už 19. oběť. „Žena měla nalézt neznámou látku, kterou měla kouřit, načež byla stižena zdravotními obtížemi. Poté byla ošetřena zdravotníky a převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Policejní mluvčí Gabriela Pokorná potvrdila, že poslední intoxikace syntetickou marihuanou postihla pětatřicetiletou ženu

Droga se navíc začíná šířit mezi všechny vrstvy obyvatelstva. Mezi oběťmi je vedle bezdomovců například i student. Navíc není vyloučeno, že droga se v Ostravě vyskytla už dřív.

Je to svinstvo, říkají místní

„Ty drogy to je svinstvo, všichni se tu bojíme, že to brzy zase někoho zabije, kdo si od toho nedá pokoj. Drogy jsem kdysi bral, ale teď už bych na to nesáhl. Je to svinstvo nad svinstvo. Zabiják,“ řekl Roman Jankulák.

Vysokoškoláci Jakub, Honza a Vojta vědí, že droga přiotrávila i studenta (16). Místem, kde bezdomovec kvůli zombie droze zemřel, šel Honza s tričkem s nápisem Zombies. „Víme, co se tu stalo, ale drogy my nebereme, tak se nebojíme," vysvětlil.

Přiotrávených může být ještě více

„Nedokážeme vyloučit, že se někteří z pacientů mohli ošetřovat už před tím pondělím. Ozval se jeden z lékařů, že pacienta s velmi podobnými příznaky vezl už někdy během minulého týdne,“ řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Podle něj byl pondělní případ specifický tím, že byli dva pacienti na jednom místě a jeden bezdomovec (†32) zemřel, o život druhého bojovali lékaři na JIP. „Jeho stav se výrazně zlepšil. Byl propuštěn,“ řekla ve čtvrtek mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská. „Další tři pacienty se stejnou diagnózou jsme ošetřovali v průběhu minulých dvou dní. Nebyli však hospitalizovaní,“ dodala.



V pondělí dopoledne byl ošetřován i chlapec (16), který měl halucinace a omdlel. U obou pondělních případů zasahoval stejný lékař.

Rozdala ji bezdomovkyně?

Do oběhu drogu dostala patrně bezdomovkyně, která polici uvedla, že v popelnici našla šest krabic této látky. Jednu s 500 dávkami vzala a rozdala ji. Policie její verzi ale bere s rezervou. „Zmatenost té výpovědi je velmi velká a v současné době máme zadrženo 40 sáčků s touto chemickou syntetickou drogou,“ řekl policejní ředitel Tomáš Kužel.

„Syntetické drogy se k nám v minulosti z Polska dostávaly. Drogy pochází z Číny nebo Indie a může se stát, že to je třeba z Polska, ale nedokážeme to teď s jistotou říct," uvedl policejní ředitel Tomáš Kužel.

Město se spojilo s odborníky

„Kontaktovali jsme Renarkon a další organizace, které pracují s uživateli drog, aby jejich zaměstnanci v rámci terénní práce a v kontaktních centrech informovali klienty o rizicích drogy, která přímo po požití může ohrozit jejich život,“ řekl náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek.

Synteticky vyrobené kanabinoidy (marihuana) se nejčastěji kouří. Distribuují se jako rostlinná směs nebo hmota podobná hašiši. Po užití se objevují zdravotní obtíže jako zrychlený tep, nevolnost, zvracení, křeče. Látky vyvolávají i deprese a úzkostné stavy či sebevražedné myšlenky. Méně časté bývají infarkt, mrtvice, poškození ledvin a psychóza. Lidé po užití tzv. zombie drogy skutečně připomínají oživlé mrtvoly. Mají klátivou chůzi a mrtvolný výraz v obličeji.