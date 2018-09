Drama v jinak poklidné obci Velké Heraltice na Opavsku se odehrálo na balkoně zdejšího domu. O 19 let mladší přítelkyni Lucii O. (36) se tu pokusil ubodat v pondělí večer Ladislav K. (55). Útoku předcházela prudká hádka. Běsnící agresor pak zaútočil i na policisty a pokusil se zabít. Vazbu tak na něj uvalil soudce na pokoji nemocniční JIP.

Z bytu se ozýval řev a pláč. Partneři, jak mívali ve zvyku, popili a pak se pustili do sebe. Ladislav bodl Lucii do břicha. „Držela se v boku, on začal mávat okolo nožem, policajti ze zásahovky křičeli, aby nůž zahodil,“ líčí žena ze sousedního bytu.

Policisté se agresora podle ní snažili uklidnit, jenže ten se místo toho doma zabarikádoval a odmítal vyjít. „Potom se nožem oháněl, jako šílený. Zdá se mi, že Ládinovi asi přeskočilo. Choval se jak nepříčetný. Bodl se do břicha, útočil na zásahovku,“ uvedla sousedka.

Lucii zachraňovali ve fakultní nemocnici. „Žena je ve stabilizovaném stavu,“ potvrdila ve čtvrtek mluvčí nemocnici Naďa Chattová. „Útočník se podrobil operaci břicha v opavské nemocnici,“ sdělil Blesku dozorující soudce Jiří Urban.

Vazba na JIP

Proto i rozhodování o uvalení vazby na Ladislava se konalo netradičně ne na soudu, ale na oddělení JIP v nemocnici v Opavě. „Po uvalení vazby jej sanita přepravila do vězeňské nemocnice v Praze-Ruzyni,“ řekl státní zástupce Vít Legerský. Na soud bude čekat ve vazbě. „Pro obavy, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání a kvůli hrozbě, že by mohl pokračovat v páchání násilné trestné činnosti,“ dodal Legerský.

Žili "na hromádce"

Do přízemního bytu v Zahradní ulici si Lucii přivedl jako partnerku v březnu. „Rok byl vdovcem, žena mu zemřela na srdce. Moc tím trpěl. Asi i proto si našel Lucii, aby mu ji nahradila. Tahala z něj ale jen peníze na své dluhy,“ řekla Blesku sousedka.

S nezaměstnanou Lucií měl podle ní dělník Ladislav začít nadměrně pít. „Jeli spolu v chlastu. Tři děti jí kvůli tomu odebrali. Ona byla problémová, všem tu lhala, vždy se nasadila k nějakému chlapovi a tahala z nich prachy,“ popisuje napadenou sousedka.

Letos už sedmá vražda

„Za zvlášť závažný zločin vraždy spáchaný ve stádiu pokusu, zločin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a přečin výtržnictví hrozí tomuto pachateli 10 až 18 let,“ řekl žalobce Vít Legerský.

„V letošním roce se jedná již o sedmý skutek zvlášť závažného zločinu vraždy, případně vraždy ve stádiu pokusu a u všech je znám pachatel,“ řekl policista Richard Palát.