Kolegyně Daniela a Jiřina týraly podle verdiktu krajského soudu od roku 2005 do 2011 dětičky v mateřince v Metylovicích. Trest 26 měsíců odložený podmíněně na 2 roky padl za šikanu devíti dětí osmadvacetičlenné třídy plné většinou dětí z rozvrácených rodin.

Prcky se zvýšenou aktivitou učitelky měly nepřiměřeně trestat. Měly je nutit do jídla, až zvracely, a zvratky je nutily i uklízet. Dávat je na hanbu do izolovaných míst, strašit je čerty i čarodějnicemi, za trest lepit ústa páskou.

Soud rozhodl, že učitelky děti v mateřince v Metylovicích skutečně týraly. Dostaly dvouleté tresty.

Ušila to prý ředitelka

Obě učitelky vinu popírají. „To je naprostý nesmysl. Máme svědomí čisté,“ řekla odsouzená Daniela. Tvrdí, že se jí trestním stíháním chtěla zbavit tehdejší ředitelka. „Ona koncipovala trestní oznámení a nechala je spoluzaměstnancům podepisovat. Podepisovali, měli strach o práci,“ tvrdí.

To samé říká její kolegyně Jiřina: „Z týrání nás nakonec pod taktovkou tehdejší ředitelky nařkly i kolegyně, které s námi pracovaly pět let a o jejichž děti jsme se staraly. Těžko by se dívaly na to, jak tu týráme jejich děti,“ hájila se.

Přiznala ale, že jednou dětem skutečně zalepila pusu páskou. „To ale bylo poté, co jsem jim zalepení úst slibovala, když se nebudou hezky chovat. A ony si s nadšením lepení pusy páskou vyžádaly,“ uvedla učitelka Jiřina. Se žádostí o zproštění viny obě ženy neuspěly.

Děti prý byly týrané

Žaloba popsala následky na dětech: strach ze školky a učitelek, psychosomatické potíže, pomočování, tiky i bolesti. Učitelky se po rozsudku rozhodují, zda se dovolají k Nejvyššímu soudu.