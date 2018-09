Zpět

Rok nechodila do školy. Nyní se vrací do šesté třídy, i když by měla být už v sedmé. To Leničku Konečnou (12) z Karviné sice mrzí, ale… Ona během toho roku porazila rakovinu. I s pomocí lidí, kteří statečné dívce posílali na její podporu pohledy.