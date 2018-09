Přepravu šestadvacetitunového vlaku zabezpečovala desetitunová nákladní souprava. Na ní byly prodlouženy stávající koleje a vlak byl na valník natažen pomocí lana. „Příprava trvala tři týdny, na plánu pracovalo 30 lidí. Konstrukce vlaku je sice už osmdesátiletá, třicetikilometrovou trasu by měla ale vydržet,“ řekl šéf transportní firmy Jiří Tůma (51).

Nazpátek by se měl vlak vrátit za dva roky. Ale už do nového muzea Tatry, které bude do dvou let postaveno za 123 milionů. „Vystavíme ho spolu s 60 modely historických náklaďáků,“ prozradil ředitel Tatry Radek Strouhal (36).

Unikátní souprava

* jde o čtyřnápravový motorový vůz

* byl vyroben v roce 1936 ve dvou provedeních

* tovární typové označení motorového vlaku je Tatra T 68

* přezdívku Slovenská strela dostal kvůli tomu, že jezdil na trase Bratislava - Praha

* do pravidelného provozu byl motorový vůz uveden 13. července 1936

* jízdní doba Slovenské strely byla 3 hodiny a 20 minut

* vyřazen byl v 50. letech