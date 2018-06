Co se musí hnout v mysli dospělého muže, aby vzal nevinné devítileté dítě a vyhodil ho z okna v 10. patře? Podle psychologů mohl upadnout do takového afektu, že ztratil povědomí o tom, co dělá! K nepochopitelné tragédii došlo ve čtvrtek v podvečer na jednom z ostravských sídlišť.

„Mohly tu nastat dvě varianty, patický afekt či nezvládnutý afekt. Při vysokém emotivním rozrušení může dojít k tomu, že člověk ztratí jakoukoliv schopnost racionální úvahy, která by ho korigovala, a zareaguje emotivním impulzem," popsal Blesku psychiatr Jan Cimický a dodal:

„Rozdíl mezi nimi je v tom, že u patického afektu nastává porucha vědomí, takže ten člověk si to vůbec neuvědomuje, u nezvládnutého ano. Pokud by to v tomto stavu provedl a pak si to uvědomil, pak vlastně stejným způsobem může zareagovat tím, že spáchá sebevraždu.“

Měl se pohádat se sestrou

Hrůznému činu prý podle sousedů předcházela hádka s ženou, která měla být mužovou sestrou. Muž pak měl vyhodit dítě z otevřeného okna na chodbě a skočit za ním! Nebohá holčička po dopadu na schody u vchodu ještě žila…

„Slyšela jsem tu ránu, když dopadli. Bylo to jako by spadla činka,“ uvedla jedna ze sousedek. Podle některých informací měla nebohá dívenka po dopadu ještě několik minut žít…

Neřešené problémy

„Většinou když lidé sáhnou k takto atypickým formám řešení, tak se jim v životě nakupí problémy, které neumí zvládnout. Nebo tím chtějí řešit dlouhodobou situaci, která je z jejich pohledu nezvládnutelná,“ míní psycholožka Lenka Čadová a pokračuje: „Toto zkratkovité jednání se zpravidla děje pod vlivem velmi napjatých situací, ale mohou na to mít vliv i věci jako alkoholismus, vážná nemoc či dlouhodobé vztahové problémy.“

Policie to šetří jako vraždu

Tragédie se stala okolo 19. hodiny. „Kriminalisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy, které budou následně zkoumat znalci,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Nařízeny byly soudní pitvy zemřelých. Policie případ vyšetřuje jako vraždu, motiv činu zatím není známý.

Není to první případ

Tragédie, která se odehrála v Ostravě, není jediná. Motivem žen, které se odhodlaly k zoufalému kroku, byly ve většině případů partnerské neshody.

*Listopad 2016, Říčany: Matka (†34) vzala do náruče miminko (4 měsíce) a před očima svého staršího synka (4) s ním vyskočila ze 6. patra. Na místě byla mrtvá. Krátce před smrtí prý řešila zdravotní problémy.

*Červenec 2016, Brno: Žena (†32) vyhodila svoji dcerku (6) ze 7. patra paneláku a skočila za ní. Záchranáři se desítky minut marně snažili ji oživit. Důvodem byl údajně rozchod s partnerem.

*Leden 2011, Děčín: Žena (39) s dcerkou (3) v náručí vyskočila z okna ve 3. patře domu. Obě zázrakem přežily. Motivem zoufalého činu byl údajně spor ženy o dítě s jeho otcem.

*Leden 2010, Olomouc: Žena (†31) s dcerou (†6) zemřely po pádu z 13. patra paneláku. Děvčátko po dopadu na schody bylo mrtvé okamžitě, matka pár minut poté. Důvodem byly údajně partnerské neshody.