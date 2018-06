Zpět

Tři a půl, osm a devět let ve vězení! To je trest, který ve čtvrtek vynesl soud nad trojicí mladíků (18), kteří zapálili historický kostel v Gutech. Unikátní dřevěný kostelík lehl popelem loni v srpnu. Mladíci se k činu přiznali. Jeden z kluků je postižený a i to mohlo být motivem. Policistům měl říci, že se cítí jako přetopený kotel, jako zajatec ve vlastním těle… Druhý přiznal, že ho oheň prostě fascinuje…!