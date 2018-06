Blíženci

Slunce ve vašem znamení se dostalo do krásného sextilu s Venuší, což je příznivé pro prožití příjemných rodinných chvilek. Je vhodné s rodinou trávit co nejvíce času, klidně spolu můžete vyrazit na výlet. Přiberte pár kamarádů, bude to příjemnější.