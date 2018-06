Štír

Na konci pracovního týdne se stává, že člověk ztratí chuť do práce, takže si nemusíte vyčítat, když budete dělat jenom to, co je nezbytné. Měli byste si na víkend naplánovat nějaký relaxační program. Ovšem pokud se rovnou nerozhodnete pro dovolenou.