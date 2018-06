Beran

Kvůli počasí dnes nespílejte, radši se podívejte, co je dnes za den. Svátek má svatý Jan a stará pranostika říká, že prší-li tento den, bude pršet ještě celé tři dny. Berte to jako velký dar, v dnešní době je to žádoucí. Nudit se určitě nebudete.