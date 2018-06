Shnilá dřevěná okna, zatopené zdi a plíseň! Tak to kvůli téměř rozpadlým oknům a zchátralé fasadě vypadá u nájemníků opavské bytovky v centru města na Horním náměstí. Marně ale volají po slíbené rekonstrukci. Radnice se jich chce totiž zbavit!

Nájemníci opavského bytového domu přímo v centru města žijí ve velkých obavách o své bydlení.. Už několik let jim zatéká do bytu kvůli oknům v hrozném stavu. Jejich budova s oprýskanou fasádou hyzdí jinak krásné centrum Opavy. Nyní se navíc dozvěděli, že je město chce vystěhovat!

Město, kterému dům s 52 nájemními byty patří, nechalo vypracovat studii revitalizace a modernizace budovy, ale jak se zdá, nepočítá se současnými nájemníky. Ty chce vystrnadit, dům za zhruba 100 milionů opravit a následně byty nabídnout opavské honoraci. Někteří nájemníci v domě vystavěném v roce 1964 žijí přitom od samého začátku.

Paní Vavrečková popisuje, jak se jako nájemníci dozvěděli o tom, že je chce město vystrnadit.

Do bytu investovala, teď má jít pryč



Město se problémem mělo znovu zabývat na nedávném zasedání zastupitelstva v půlce června. Ale zase se vůbec nic neprojednávalo...

„Bavíme se o podmínkách, za jakých by se přestěhovali do jiného městského bytu. Nabízíme opravené byty tak, aby byly v tom podobném standardu, na jaký jsou nájemníci zvyklí,” řekl primátor Křupala pro server seznamzpravy.cz. Nájemníci mají s městem ale smlouvu na dobu neurčitou, proto je město může vystěhovat jen s jejich souhlasem.

„Nemohou nás vystěhovat, tak nás chtějí vytopit jako krysy!,“ stěžuje si zoufalá nájemnice Jana Vavrečková, která v bytovce žije čtrnáct let a šla do ní s tím, že si byt koupí.

Paní Vavrečková investovala do bytu desetitisíce, město to ale nezajímá. Chce nájemníky vystěhovat.

„Investovala jsem do celého bytu. Nová kuchyňská linka, parkety, vestavěné skříně, záchod a koupelna. A teď to tu mám nechat a nedostat ani korunu?,“ pokračovala naštvaná nájemnice.

V září je už pozdě



Minimálně do září, kdy bude znovu zasedat opavské zastupitelstvo, se o rekonstrukci opět nijak nerozhodne. „V září je už pozdě. Bude se blížit zima a zase nám budou namrzat rampouchy v oknech. Navíc je v zimě velký problém vytopit, je to děs a táhne se to už deset let,“ pokračovala Jana Vavrečková, která je z celé situace řádně unavená.

Jediné řešení, v které doufá, je podání stížnosti na ministerstvo vnitra. Lidé z domu se už obrátili na právní kancelář.

Plíseň a vlhko se táhne byty kvůli špatným oknům.

„V čí hlavě se narodil tento nápad? Proč se nájemníci musí dozvídat, že se něco připravuje z novin? Nikdo to s nimi neprobral," ptal se už v listopadu zastupitel Opavy Tomáš Navrátil. Na opakované dotazy Blesk.cz, co s nájemníky a opravou domu bude, se radnice nyní nevyjádřila...