Strach odejít z domu má Marie Dobešová (70) z ostravské části Hrušov. Bojí se, že jí zlodějské hordy zatím vydrancují příbytek a seberou část plechové střechy. To se tu totiž skutečně děje! Podle policie jde ale jen o »ojedinělé« případy…

Takzvaný finský domek má Marie Dobešová pronajatý od společnosti Residomo. „Bydlím tu 16 let. Rok od roku je to tu míň bezpečné. Zvyšuje se tady stále kriminalita. Feťáci sem jezdí pro drogy. Když na ně nemají, rabují,“ tvrdí znepokojená seniorka.

A hned ukazuje na sousední domek bez střechy: Ta skončila podle jejího mínění ve sběrně. „Mám dva psy, na cizí dosti agresivní. Jen ti mě zatím chrání od vykradení. Mám ale strach zajít si třeba do špitálu, že se nebudu mít kam vrátit,“ obává se.

délka: 00:40 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Marie Dobešová si stěžuje, že policie špatně plní své poslání a trestné činnosti jen přihlíží. Karel Janeček

To už neprodám

Obavy sdílí i její soused, invalidní důchodce Ondřej Jílek (41), který si finský domek od Residoma koupil. „Dům za dva miliony neprodám ani za pět set tisíc. Víc mi nikdo nedá, když vidí, co tady obchází za individua. Podívejte se na sousední dům, očesaný a vykradený,“ ukazuje Jílek.

Sousednímu domu opravdu chybí střecha a celý je vypleněný. „Umřela tam stará paní a během tří týdnů ho stačili zdevastovat. Nafotil jsem to, stejně to nebylo na nic. Policajti to tu neřeší. Nechávají je být. Máme o sebe strach,“ bojí se.

délka: 01:27 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Ondřej Jílek u domu, který stačili zloději během tří týdnů kompletně rozebrat a zdemolovat. Karel Janeček

Co na to policie?

Podle policisty Richarda Pavláta tu evidují jen jednotky případů obdobného charakteru: „U dvou osob bylo zjištěno, že se dopustily přestupku proti majetku a jejich jednání bylo oznámeno k přestupkovému projednání. U třetího podezřelého policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež. Hrozí mu až tři roky.“

I strážníci jsou v klidu. „V tomto roce nebylo oznámeno žádné podezření z přestupku týkajícího se rozkrádání finských domků v osadě. Nalezla jsem pouze jedno oznámení občana týkající se vybydlených budov,“ řekla mluvčí Michaela Michnová.

Majitel domků: To nejde uhlídat…

Kolonie tzv. finských domů patřila do majetku společnosti RPG byty (43 tisíc jednotek) spojované se Zdeňkem Bakalou. Nyní ji vlastní Residomo, s.r.o.

„Případ, který popisujete, je sice ojedinělý, avšak není nám jeho řešení lhostejné, neboť jsme to právě my, kdo škodu utrpěl. Naše domy a byty běžně zabezpečujeme proti vniknutí cizích osob dovnitř. Není však již v našich silách je ochránit stoprocentně zvenčí. Vítáme, když nás občané upozorní, že někdo poškozuje náš majetek,“ řekla mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.